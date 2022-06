Andersen Global intègre deux cabinets membres basés en Géorgie





Andersen Global poursuit le renforcement de sa présence internationale grâce au lancement d'Andersen en Géorgie (anciennement Prime Tax LLC), en Asie centrale. Andersen Global accueille également le cabinet membre MG Law, cabinet d'avocats basé à Tbilissi, et cabinet collaborateur depuis 2020. Ensemble, les deux cabinets membres fourniront une gamme complète de services fiscaux et juridiques intégrés aux clients basés en Géorgie ainsi qu'à l'international.

« L'environnement fiscal en Géorgie devient de plus en plus complexe, et notre équipe expérimentée travaille sans relâche pour proposer des services complets de qualité à nos clients locaux et internationaux », a déclaré Zurab Nikvashvili, associé directeur d'Andersen en Géorgie. « En adoptant la marque Andersen, notre cabinet pourra renforcer ses capacités et fournir des solutions innovantes indépendamment des frontières. »

Andersen en Géorgie fournit à ses clients une large gamme de services de conseil dans les domaines fiscal, comptable et commercial, notamment des services de déclaration et de conformité fiscale, de comptabilité externalisée, de résolution des litiges fiscaux, de conseil fiscal, de fiscalité internationale, de prix de transfert et de fusion-acquisition. Régulièrement reconnu par The Legal 500, MG Law est un cabinet d'avocats multiservices spécialisé dans la banque et la finance, le droit du travail, l'arbitrage et les litiges, l'immobilier, la fiscalité et les douanes, le droit des sociétés, ainsi que les cryptomonnaies et la blockchain. Les deux cabinets membres fournissent leurs services à des clients locaux et internationaux, notamment des institutions financières, des fonds d'investissement, des agences gouvernementales et des entreprises publiques.

Archil Giorgadze, associé directeur de MG Law, a ajouté : « Nous pensons que pour fournir un service clients de premier ordre, il est indispensable de veiller à ce que nos professionnels possèdent une expérience du secteur diversifiée ainsi que des antécédents multijuridictionnels. En devenant cabinet membre d'Andersen Global, nous sommes en mesure de renforcer les connaissances et l'expérience de notre équipe, en tirant parti des ressources d'une organisation mondiale. »

« Andersen en Géorgie et MG Law sont des leaders reconnus dans les secteurs fiscal et juridique, et leur engagement en faveur de leurs clients illustre nos valeurs communes en tant qu'organisation mondiale cohérente », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Leur intégration en tant que cabinets membres démontre notre engagement consistant à fournir à nos clients des solutions fluides et complètes à l'échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

