Déclaration - Le gouvernement dépose sa réponse au rapport du comité permanent sur le racisme systémique au sein des services policiers au Canada





OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique a émis la déclaration suivante :

« Comme ministre de la Sécurité publique, c'est avec plaisir que je réponds, au nom du Canada, au rapport du comité permanent de la sécurité publique et nationale concernant le racisme systémique au sein des services policiers au Canada.

Nous avons pris un engagement inébranlable pour nous attaquer au racisme systémique dans tous nos établissements, dont les services policiers. J'aimerais saluer les efforts du comité d'avoir examiné les défis complexes que doivent s'attaquer les services policiers aujourd'hui et de déterminer de nouvelles façons pour éliminer le racisme systémique et servir la communauté. Les Canadiens et Canadiennes doivent faire confiance dans les établissements chargés de les protéger et la police doit gagner cette confiance.

Le rapport du comité souligne de nombreuses inégalités de longue date au sein des services policiers au Canada. Le gouvernement appuie la majorité des recommandations du Comité et s'engage à les mettre en oeuvre. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous engageons à le faire en collaboration avec les défenseurs, les services policiers et d'autres.

Une partie essentielle de ces efforts : assurer adéquatement la reddition de comptes. C'est pourquoi le gouvernement a déposé récemment un projet de loi pour créer la Commission d'examen et de traitement des plaintes publiques, un organe d'examen pour la GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada. Ainsi, nous pouvons renforcer la surveillance dans les deux agences et nous attaquer au racisme systémique. La Commission devra recueillir et publier des données sur la race pour mieux évaluer l'état de la situation au sein des services policiers.

Voilà une des nombreuses mesures que nous prenons pour répondre aux questions soulevées par le rapport. Le gouvernement a clairement démontré son engagement solide à éliminer les inégalités systémiques dans l'application de la loi pour que toute la population canadienne, surtout les communautés racialisées, se fasse traiter avec égalité et respect.

Encore une fois, je tiens à remercier le Comité de leur travail et de leurs conseils. Le gouvernement travaillera avec des personnes autochtones, noires et racialisées, d'autres niveaux du gouvernement et des agences de la sécurité publique pour soutenir la mise en oeuvre des recommandations. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

