Le gouvernement du Canada investit dans l'industrie fruitière de la Colombie-Britannique pour contribuer à la croissance économique





OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - L'industrie fruitière du Canada contribue de façon importante à l'économie canadienne et joue un rôle de premier plan pour assurer la stabilité et la fiabilité de notre approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 700 000 $ dans quatre projets qui aideront le secteur fruitier de la Colombie-Britannique à augmenter ses exportations et favoriseront la croissance économique.

Grâce aux fonds des programmes fédéraux Agri-marketing et Agri-science, ces projets aideront les producteurs à devenir plus compétitifs et à accroître leurs ventes dans les principaux marchés d'exportation, tout en soutenant une croissance continue et la réussite de l'industrie fruitière canadienne. Les projets sont les suivants :

British Columbia Blueberry Council - jusqu'à 335 169 $ pour accroître la demande mondiale de bleuets en corymbe dans le but de diversifier les marchés en dehors des États-Unis.

- jusqu'à 335 169 $ pour accroître la demande mondiale de bleuets en corymbe dans le but de diversifier les marchés en dehors des États-Unis. BC Cherry Association - jusqu'à 236 847 $ pour cerner de nouveaux débouchés sur de nouveaux marchés d'exportation et augmenter la valeur des exportations par la promotion des cerises canadiennes.

- jusqu'à 236 847 $ pour cerner de nouveaux débouchés sur de nouveaux marchés d'exportation et augmenter la valeur des exportations par la promotion des cerises canadiennes. British Columbia Fruit Growers' Association - jusqu'à 67 516 $ pour évaluer la composition nutritive des jeunes fruits et des feuilles, ce qui permettra d'évaluer la teneur des cerises douces en éléments nutritifs et la qualité des fruits après entreposage. Cette recherche aidera les producteurs à augmenter leur productivité en produisant des cerises de grande qualité optimisées pour l'entreposage, tant pour les marchés d'exportation que pour le marché intérieur.

- jusqu'à 67 516 $ pour évaluer la composition nutritive des jeunes fruits et des feuilles, ce qui permettra d'évaluer la des cerises douces en éléments nutritifs et la qualité des fruits après entreposage. Cette recherche aidera les producteurs à augmenter leur productivité en produisant des cerises de grande qualité optimisées pour l'entreposage, tant pour les marchés d'exportation que pour le marché intérieur. British Columbia Fruit Growers' Association - jusqu'à 61 985 $ pour élaborer et mettre en oeuvre des outils pour la détection du virus de la petite cerise et du phytoplasme (Western X) et le diagnostic des maladies associées. Les connaissances obtenues grâce à cette recherche aideront le secteur à mieux connaître les maladies émergentes et à soutenir des stratégies de lutte améliorées.

Malgré les difficultés de main-d'oeuvre, les défis du marché et les conditions météorologiques extrêmes, l'industrie fruitière continue d'être un moteur solide et dynamique de l'économie canadienne. Les exportations de fruits du Canada ont augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années pour atteindre un sommet historique de plus de 904 millions de dollars en 2021. Ces investissements aideront l'industrie à profiter de cet élan pour saisir de nouveaux débouchés pour ses produits de haute qualité.

Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir l'industrie fruitière en lui fournissant les outils dont elle a besoin pour demeurer résiliente et compétitive et assurer la vigueur du secteur agricole canadien.

Citations

« Les producteurs de fruits du Canada continuent de s'adapter et d'innover afin d'assurer un approvisionnement alimentaire solide. Cet investissement aidera les producteurs à élargir leurs marchés d'exportation et appuiera la recherche de pointe qui les aidera à demeurer résilients et à s'assurer que leurs produits de haute qualité répondent aux demandes des consommateurs d'ici et du monde entier. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'industrie fruitière est vitale pour le secteur agricole et l'économie de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada s'associe à l'industrie pour l'aider à accéder à de nouveaux marchés étrangers et à entreprendre des recherches importantes pour aider les producteurs à devenir encore plus durables et compétitifs. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Le programme Agri-marketing est très précieux pour notre industrie. Le soutien d'AAC a été vital, contribuant grandement à la conquête de nouveaux débouchés sur les marchés cibles. »

- BC Blueberry Council

« Grâce au financement du programme Agri-marketing, nous pouvons nous assurer que les programmes d'exportation sont abordables pour les producteurs, travailler à l'accès à de nouveaux marchés internationaux et promouvoir les cerises à l'échelle nationale et internationale. Le succès actuel de l'industrie canadienne de la cerise est dû en grande partie au financement continu reçu par ce programme. »

- Sukhpaul Bal, président, BC Cherry Association

« Le financement reçu dans le cadre du programme Agri-science permettra de mettre au point des outils efficaces pour détecter la maladie des petites cerises dans les vergers de la Colombie-Britannique, ce qui constitue une première étape pour prévenir la propagation d'une maladie potentiellement coûteuse. Le financement permettra également d'optimiser la teneur en éléments nutritifs des arbres par rapport à la qualité des fruits afin que seules les cerises de la meilleure qualité soient envoyées sur les précieux marchés d'exportation des États-Unis et de la Chine. »

- Erin Wallich, administratrice du Partenariat canadien pour l'agriculture pour la British Columbia Fruit Growers' Association

Faits en bref

Les fruits représentaient 18 % du total des recettes monétaires agricoles provenant des produits horticoles comestibles au Canada en 2021. En 2021, la Colombie-Britannique a généré la plus grande part des ventes de fruits (36 %), suivie de l' Ontario (26 %) et du Québec (24 %).

en 2021. En 2021, la Colombie-Britannique a généré la plus grande part des ventes de fruits (36 %), suivie de l' (26 %) et du Québec (24 %). Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

. Le programme Agri-marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, à saisir des débouchés sur le marché intérieur à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui font ressortir les produits et producteurs canadiens et à miser sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé. Le programme Agri-science, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accélérer le rythme des innovations, au moyen du financement et du soutien d'activités scientifiques de précommercialisation et de la recherche de pointe au bénéfice du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

La British Columbia Fruit Growers' Association est une association industrielle qui représente les intérêts des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique. Elle a pour objectif d'apporter une valeur ajoutée aux membres grâce à des services et des produits qui leur sont destinés.

Le British Columbia Blueberry Council représente plus de 600 producteurs de bleuets en corymbe de la Colombie-Britannique. Il travaille en collaboration avec les producteurs, les emballeurs et les transformateurs afin d'élargir les débouchés pour les bleuets de la Colombie-Britannique au Canada et à l'étranger.

et à l'étranger. La BC Cherry Association représente les producteurs, les négociants, les emballeurs, les chercheurs et les membres de l'industrie. Elle parraine la recherche pour cultiver et fournir des cerises de qualité supérieure aux marchés du monde entier et s'efforce également de promouvoir et de renforcer les possibilités de commercialisation.

Liens supplémentaires

Programme Agri-science

Programme Agri-marketing

British Columbia Blueberry Council

BC Cherry Association

British Columbia Fruit Growers' Association

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 14:24 et diffusé par :