LES VOYAGEURS APPELLENT AU CHANGEMENT ALORS QUE LE TOURISME SE REMET DE LA PANDÉMIE ET FAIT FACE À L'INCERTITUDE : ENQUÊTE SUR LE TOURISME DU FUTUR





· 44% du public souhaite que de nouvelles règles et technologies facilitent les voyages, selon un sondage YouGov réalisé dans 11 pays.

· 34 % souhaitent que les voyages soient plus durables et 29 % demandent que la planète et la santé passent avant le profit.

· Dans un contexte d'incertitude économique, 42% des personnes prévoient toujours des vacances à l'étranger au cours des 6 prochains mois.

· 64% ne prévoient pas de voyager pour affaires, ce qui reflète les craintes d'un ralentissement mondial.

JEDDAH, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Les voyageurs veulent que le secteur mondial du tourisme tire les leçons de la pandémie et change pour le mieux, selon une toute nouvelle enquête mondiale.

L'enquête sur l'avenir du tourisme a exploré les attitudes envers les voyages et les attentes des consommateurs dans 11 pays du monde. Elle a révélé que :

· 44% des répondants ont appelé à une plus grande harmonisation des protocoles de santé et à l'utilisation de la technologie pour permettre des voyages sans heurts.

· 34 % souhaitent voir une plus grande durabilité au coeur du tourisme.

· 29% souhaitent que la santé et la durabilité soient privilégiées par rapport aux profits pour le secteur du voyage.

· 33% ont demandé une plus grande protection financière pour les voyageurs - probablement en réponse à l'expérience de la pandémie.

Les personnes originaires de Chine, d'Inde et de Corée du Sud étaient les plus favorables à une plus grande harmonisation des protocoles de sécurité et à l'utilisation de la technologie pour simplifier les voyages.

Réalisé par YouGov et commandé par le ministère du Tourisme d'Arabie Saoudite, près de 14 000 personnes ont été interrogées, à travers la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Corée du Sud, l'Espagne et la Suède.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, Ministre du Tourisme d'Arabie Saoudite a déclaré : "La pandémie a un impact profond sur le secteur mondial du tourisme. Elle nous a montré à tous - voyageurs, touristes, entreprises et gouvernements - que nous pouvons faire les choses différemment.

"L'enquête sur l'avenir du tourisme montre que le public souhaite que nous tirions les leçons de la pandémie et que nous apportions des changements qui placent la santé, la durabilité et une meilleure utilisation de la technologie au coeur du tourisme de demain."

L'enquête a révélé que l'attitude des voyageurs a changé après deux années de pandémie et de lockdowns qui ont limité les voyages. 55% des personnes interrogées sont désormais plus enclines à voyager à l'intérieur du pays. Et 32% des personnes sont plus disposées à faire un voyage international qu'avant le COVID.

L'incertitude économique et la hausse des prix ont freiné l'enthousiasme pour les voyages au cours des 6 prochains mois. À l'échelle mondiale, 42 % des personnes sont soit susceptibles ou très susceptibles de voyager à l'étranger pour leurs vacances, contre 39 % qui sont soit peu ou très peu susceptibles de le faire.

Le plus grand impact, cependant, a été sur les voyages d'affaires. Seulement 18% des personnes interrogées se considèrent comme susceptibles ou très susceptibles de voyager à l'étranger pour affaires.

Les Chinois, les Japonais et les Américains étaient les moins optimistes quant à la perspective de voyages internationaux. En revanche, les Britanniques, les Indiens et les Saoudiens se considèrent comme les plus susceptibles de voyager à l'étranger au cours des 6 prochains mois.

L'enquête sur l'avenir du tourisme a été publiée avant la 116e réunion du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT), qui se tiendra à Djeddah, en Arabie Saoudite, la semaine prochaine, sous l'égide du ministère saoudien du Tourisme.

Le renforcement du secteur du tourisme et l'adaptation aux demandes futures pour une durabilité et une résilience accrues figurent en bonne place dans l'ordre du jour.

Avant la pandémie, le secteur du voyage et du tourisme (y compris ses impacts directs, indirects et induits) représentait 1 emploi sur 4 de tous les nouveaux emplois créés dans le monde, 10,3 % de tous les emplois (333 millions) et 10,3 % du PIB mondial (9,6 trillions de dollars US).

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme d'Arabie Saoudite, a déclaré : "L'Arabie saoudite est une destination touristique toute neuve. Nous avons ouvert nos portes au tourisme international juste avant la pandémie, et grâce à cela, nous sommes disposés et capables de penser et d'agir de manière nouvelle et différente.

"En alignant la vision, le leadership et les ressources, nous avons pu créer un nouveau modèle pour le tourisme, plus résilient et plus durable par conception. Nous sommes impatients de partager nos connaissances et de travailler avec nos partenaires internationaux pour construire un avenir plus radieux pour le tourisme."

La semaine dernière, le Forum économique mondial a publié son indice de développement du voyage et du tourisme. L'Arabie saoudite a gagné 10 places pour atteindre le 33e rang mondial (rd ). Cet indice indépendant évalue 117 pays sur 17 piliers essentiels au développement et à la résilience de leurs industries du voyage et du tourisme.

L'Arabie saoudite est passée de 43rd en 2019 à 33rd en 2021, soit la deuxième plus forte hausse du classement, grâce à des améliorations dans presque tous les indicateurs. Il s'agit du premier rapport produit depuis l'ouverture de l'Arabie saoudite au tourisme international en septembre 2019.

Le Conseil exécutif de l'OMT se réunira à Djeddah, en Arabie Saoudite, les 7 et 8 juin.

***NOTE AUX RÉDACTEURS

À propos du ministère du Tourisme d'Arabie saoudite

Le ministère du Tourisme d'Arabie Saoudite dirige l'écosystème du tourisme saoudien, avec le soutien de l'Autorité saoudienne du tourisme et du Fonds de développement du tourisme. Le ministère définit la stratégie du secteur touristique du Royaume et est responsable de l'élaboration des politiques et des réglementations, du développement du capital humain, de la collecte de statistiques et de l'attraction des investissements. Il travaille en partenariat avec l'Autorité saoudienne du tourisme, qui promeut l'Arabie saoudite en tant que destination touristique mondiale, et le Fonds de développement du tourisme, qui exécute la stratégie d'investissement du ministère en fournissant des fonds pour le développement du secteur.

Dirigé par Son Excellence Ahmed Al Khateeb, le ministère a été fondé en février 2020, après l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes de loisirs internationaux pour la première fois de son histoire en 2019. L'Arabie saoudite vise à accueillir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, faisant passer la contribution du secteur au PIB de 3 % à 10 %. Initiatives numériques, fourniture de solutions techniques pour la promotion du tourisme, recherche et développement pour améliorer le secteur du tourisme, innovation pour les technologies émergentes.

À propos de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'agence des Nations Unies chargée de la promotion d'un tourisme responsable, durable et universellement accessible.

En tant que principale organisation internationale dans le domaine du tourisme, l'OMT promeut le tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale et offre un leadership et un soutien au secteur en faisant progresser les connaissances et les politiques touristiques dans le monde entier.

Sondage YouGov : Méthodologie :

· Interviews en ligne via le panel propriétaire de YouGov + panels partenaires

Sample Size:

Country Sample Representation US 1000 Nat rep UK 2000 Nat rep Spain 1000 Nat rep India 1000 Urban rep China 1000 Online rep KSA 1000 Urban rep Mexico 1000 Urban rep Germany 2000 Nat rep Japan 1000 Nat rep South Korea 1000 Nat rep Sweden 1000 Nat rep TOTAL 13,000



