Organon célèbre son premier anniversaire et présente une stratégie et des engagements ESG mondiaux dans un premier rapport ESG

Organon (NYSE: OGN), une entreprise mondiale de soins de santé pour les femmes, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier Rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour l'exercice 2021. Le document présente la plateforme ESG d'Organon, appelée «Her Promise» et décrit comment l'entreprise s'efforce d'aider les femmes et les filles à réaliser leur plein potentiel grâce à une meilleure santé. La publication du rapport ESG et le lancement de Her Promise, qui coïncident avec le premier anniversaire de la fondation d'Organon, reflètent la vision de l'entreprise: offrir à chaque femme dans le monde un quotidien meilleur et plus sain.

Organon est la seule entreprise au monde en son genre à se concentrer sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. La Société est donc bien placée pour relever plusieurs défis actuels croissants en matière de santé des femmes. Par exemple, près de la moitié de toutes les grossesses dans le monde ? environ 121 millions au total ? ne sont pas désirées. Selon une enquête, en 2019 environ 218 millions de femmes et de filles (âgées de 15 à 49 ans) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire avaient un besoin non satisfait de solutions modernes de contraception. En utilisant Her Promise, Organon réalise des investissements ciblés et forme des partenariats stratégiques pour faciliter l'accès à des solutions de santé qui améliorent la santé des femmes et font progresser l'équité entre les genres, au sein et à l'extérieur d'Organon.

«En un an à peine, en écoutant les femmes et en investissant dans des domaines où il existe d'importants besoins non satisfaits, Organon a réalisé des progrès considérables dans la lutte contre les disparités liées au genre dans le domaine de la santé. Depuis notre fondation, nous nous sommes concentrés sur les lacunes qui doivent être comblées en matière de traitement ? comme les grossesses non désirées, la fertilité, l'hémorragie du post-partum, le travail prématuré, l'endométriose et la vaginose bactérienne ? et nous allons continuer à innover, à améliorer l'accès et à élargir les choix des femmes, déclare Kevin Ali, directeur général d'Organon. Les objectifs énoncés dans notre premier rapport ESG sont notre feuille de route pour l'avenir; elle nous guidera dans notre projet d'engagement et de formations de partenariats visant à transformer le contexte actuel de la santé des femmes.»

À l'occasion de son premier anniversaire, Organon se fixe les objectifs suivants pour tenir «Her Promise» (sa promesse):

Améliorer l'accès à des options de contraception abordables dans 69 des pays les moins avancés du monde. Via l'initiative Organon Her Promise Access , Organon collabore avec des organisations mondiales pour fournir des conseils de planification familiale, une éducation et un accès à des options de contraception à faible coût. L'objectif d'Organon est de fournir à 100 millions de filles et de femmes des pays à revenu faible et intermédiaire un accès abordable à des options de contraception d'ici 2030.

Redéfinir l'innovation et en exploiter les résultats dans le domaine de la santé des femmes. Organon consacrera principalement ses activités de développement préclinique et clinique aux besoins de santé non satisfaits des femmes. Organon a déjà commencé avec des activités de développement dans des domaines à besoins élevés non satisfaits, notamment l'hémorragie du post-partum, l'endométriose et le travail prématuré.

Faciliter l'accès aux options de traitement qui améliorent la santé des femmes et favorisent leur épanouissement. En collaboration avec des organisations mondiales, Organon prévoit d'élargir l'accès aux options de traitement de l'hémorragie du post-partum chez les femmes des pays développés et en développement. Nous contribuerons également à rendre abordables les traitements de fertilité et l'accès à l'éducation afin de réduire les besoins médicaux non satisfaits en matière de fertilité.

Atteindre une représentation équilibrée des genres et l'équité salariale à tous les échelons d'Organon dans le monde d'ici 2030. Organon a déjà bien commencé en se dotant d'un conseil d'administration composé de personnes expérimentées possédant des compétences et une expertise exceptionnelles et qui reflètent également la diversité des genres et des races. Actuellement, le conseil d'administration d'Organon est le conseil du secteur de la santé le plus diversifié de l'indice S&P 500.

Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, avec l'ambition de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre. Nous visons également à intégrer les principes de la bonne gestion des ressources en eau et de l'économie circulaire dans nos modèles commerciaux. Le rapport décrit les actions concrètes à court et moyen terme que nous allons mettre en oeuvre pour concrétiser ces ambitions à long terme.

Respecter les plus hauts niveaux d'éthique et d'intégrité dans l'ensemble de nos activités. .

En outre, dans le cadre de son engagement à faire progresser l'équité entre les genres grâce à l'initiative Her Promise, Organon a fourni 1,4 million USD à l'organisation Women Deliver pour financer son programme Young Leaders et d'autres actions de plaidoyer et pour soutenir la conférence Women Deliver 2023 (WD2023). Cet apport de capitaux aidera les jeunes leaders du monde entier à atteindre leurs objectifs de plaidoyer pour l'égalité des genres et en matière de santé grâce à des ressources financières, au mentorat et à une assistance technique.

«Le conseil d'administration s'est engagé à atteindre les objectifs commerciaux d'Organon, à contribuer aux objectifs sociétaux et à continuer à mettre en oeuvre la stratégie ESG de l'entreprise, a déclaré Carrie Cox, présidente du conseil d'administration. Nous sommes fiers de pouvoir publier un rapport ESG complet un an seulement après la création de notre Société en tant qu'entreprise autonome et de mettre en lumière nos objectifs d'amélioration de la santé des femmes et des filles.»

Le comité de gouvernance du conseil d'administration, dénommé comité ESG, est composé de cinq membres et présidé par Robert Essner, vétéran de l'industrie pharmaceutique. Tous apportent à la Société une vaste expertise dans diverses disciplines.

Pour plus d'informations sur la stratégie, les priorités et les initiatives ESG d'Organon, téléchargez la version intégrale du Rapport ESG 2021 à l'adresse https://www.organon.com/about-organon/environmental-social-governance/.

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits appartenant à une large gamme de domaines thérapeutiques. Grâce à son portefeuille de produits pour la santé des femmes associé à une activité de biosimilaires en expansion et à une franchise stable de médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie solides qui soutiendront ses investissements dans l'innovation et les opportunités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques désireux de commercialiser leurs produits en tirant parti de l'envergure et de la présence d'Organon sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d'une vaste portée géographique et emploie environ 9 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey (États-Unis).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web http://www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn etInstagram.

Déclarations prospectives d'Organon

Dans le présent communiqué de presse, Organon fait diverses déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations sur les attentes de la direction concernant la stratégie et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'Organon. Ces «déclarations prospectives» peuvent être identifiées par des mots tels que «s'attendre à», «avoir l'intention de», «anticiper», «planifier», «croire», «rechercher», «estimer», «fera» ou des expressions de sens similaire. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction de la Société et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Organon n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives sont indiqués dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC»), y compris le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC (www.sec.gov).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

