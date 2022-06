Ambulance Saint-Jean annonce la nomination de Martin Gangnier à titre de nouveau président-directeur général du Bureau national





Jerry Rankin prend sa retraite après 9 années de service

OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Ambulance Saint-Jean a le plaisir de vous annoncer que Martin Gangnier se joindra à l'organisme en qualité de nouveau président-directeur général du Bureau national à compter du 7 juin 2022.

Originaire de la ville de Québec, M. Gangnier est un cadre bilingue qui possède plus de 15 années d'expérience dans la direction d'organisations nationales axées sur les valeurs et le service dans les secteurs caritatifs et sans but lucratif. Il rejoint les rangs d'Ambulance Saint-Jean après avoir mis ses talents au service des Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP), la principale organisation de navigation de plaisance éducative au Canada, qui compte des districts et des escadrilles partout au pays.

Avant de diriger les ECP, M. Gangnier a longtemps agi à titre de vice-président de Ré:Sonne, dont le mandat consiste à collecter et à distribuer des droits d'auteur au nom des créateurs de musique. Il a également occupé le poste de vice-président, puis de président du conseil d'administration chez Art Starts, un organisme de bienfaisance primé qui offre des programmes et des services aux quartiers défavorisés dans l'optique d'encourager le progrès social et de bâtir des collectivités plus saines.

« C'est pour moi un honneur et un privilège incroyables de rejoindre les rangs d'un organisme aussi influent en cette période stimulante, et je tiens à remercier les membres du Conseil du Prieuré et son équipe de direction nationale pour leur confiance, a déclaré M. Gangnier. Il me tarde de poursuivre la mission d'Ambulance Saint-Jean, mais également d'accroître la présence et la portée de ses conseils et de son Bureau national. »

La nomination de M. Gangnier est le résultat d'un processus de recrutement rigoureux qui a fait suite à l'annonce relative à la retraite à venir du PDG actuel, Jerry Rankin. M. Rankin a intégré l'organisation en 2013 à titre de directeur des finances et des services généraux. Il a également assumé les fonctions de chef de l'exploitation avant d'être nommé PDG en juin 2017.

« Ayant conclu de nouveaux partenariats à différents échelons gouvernementaux, Ambulance Saint-Jean Canada a mis en oeuvre des initiatives et des transformations importantes au cours des dernières années. À chaque échelon, l'organisation a su évoluer sous la direction sûre et compétente de Jerry et peut désormais envisager l'avenir avec confiance, a affirmé Alain Laurencelle, chancelier du Prieuré du Canada. Nous sommes ravis que Martin ait accepté de se joindre à notre équipe et de mettre son enthousiasme, son expérience, ses compétences en leadership et ses talents personnels et professionnels au service d'Ambulance Saint-Jean Canada pour nous permettre de continuer à promouvoir la santé et la sécurité des Canadiens. »

À propos d'Ambulance Saint-Jean

En tant que norme d'excellence en matière de secourisme et de services de RCR au Canada, Ambulance Saint-Jean offre des programmes novateurs et s'assure que les Canadiens reçoivent les meilleures formations. Les revenus provenant des formations contribuent aux initiatives de bienfaisance d'Ambulance Saint-Jean. Ambulance Saint-Jean est une organisation humanitaire internationale et une fondation de l'Ordre de Saint-Jean. Notre vision : Que tous les Canadiens soient aptes à sauver une vie. Pour en apprendre davantage, rendez-vous à l'adresse www.sja.ca.

SOURCE St. John Ambulance

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 14:04 et diffusé par :