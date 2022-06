La technologie nucléaire pourrait fournir une énergie propre à la base de Petawawa





CHALK RIVER, Ontario, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les petits réacteurs modulaires (PRM) pourraient fournir une énergie fiable, propre et économique à la BS 4 Div CA Petawawa, aidant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à habiliter la sécurité énergétique d'après une étude récente menée par les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) en vertu d'un protocole d'entente entre le ministère de la Défense nationale (MDN) et Énergie atomique du Canada limitée. Plus précisément, l'étude a examiné la faisabilité de fournir de l'énergie, tant électrique que thermique, à partir d'un PRM situé aux Laboratoires de Chalk River pour atteindre plusieurs objectifs pour BS 4 Div CA Petawawa, y compris atteindre la carboneutralité d'ici 2050 conformément au Plan climatique canadien et réduire la dépendance de la base sur le carburant diesel et son utilisation.



Ayant une empreinte plus petite que celle des réacteurs conventionnels, les PRM sont de plus en plus considérés comme une option énergétique sûre et fiable dans les emplacements éloignés ou hors réseau ou lorsque l'indépendance énergétique est nécessaire, p. ex. pour le secours en cas de catastrophes ou pannes de courant prolongées. Intrinsèquement plus flexibles, les PRM pourraient être utilisés dans diverses applications, y compris la production d'électricité locale, le chauffage, la vapeur industrielle, la production d'hydrogène ou le dessalement des eaux.

Fondée en 1905, BS 4 Div CA Petawawa est l'une des bases les plus actives des Forces canadiennes avec plus de 400 bâtiments pour plus de 7000 personnes. Si la majorité de l'électricité de la base est fournie par le réseau électrique provincial, les génératrices diesel fournissent une capacité de pointe et une redondance supplémentaires. Trois chaudières au gaz naturel fournissent la plus grande partie du chauffage grâce à un système de distribution de vapeur et à un système d'eau chaude à basse température. On s'attend à une croissance importante de la base au cours des prochaines années, la demande énergétique prévue augmentant de 59 % pour l'électricité et de 9 % pour l'énergie thermique, en supposant l'électrification supplémentaire des installations.

L'offre et la demande d'énergie actuelles de la base ont été examinées afin d'établir une référence actuelle à des fins de comparaison et de détermination des besoins potentiels appropriés pour l'avenir. À l'aide du modèle d'optimisation du système d'énergie hybride (OSEH) des LNC, divers scénarios ont été modélisés pour identifier le bouquet énergétique optimal pour la base. Le modèle OSEH aide à déterminer le meilleur bouquet énergétique pour minimiser les coûts tout en atteignant les cibles de réduction des gaz à effet de serre et les demandes énergétiques de pointe.

Les résultats de l'étude indiquent que ce projet, potentiellement, pourrait produire assez d'énergie propre pour satisfaire à environ de 90 à 100 % de la demande d'énergie hors des heures de travail de la garnison et entre 45 et 55 % pendant les heures de pointe. Cela réduirait les émissions de GES de la garnison de 18 à 50 % dans l'ensemble, ce qui permettrait au MDN d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Dans ce scénario, deux PRM pourraient démontrer la provision d'énergie thermique afin de répondre aux besoins de chauffage local, tandis que les besoins d'énergie électrique de la base seraient satisfaits par une combinaison d'énergie solaire avec stockage dans des batteries. Ce scénario était également parmi les plus concurrentiels en matière de coûts.

Faits rapides :

La technologie nucléaire, y compris PRM, jouera un rôle clé dans l'atteinte des objectifs fédéraux et provinciaux de lutte contre le changement climatique et les GES.

Le PRM utilisé pour cette étude était un réacteur de gazéification à haute température générique qui a produit 15 MW d'énergie thermique (MWth) / 5 MW d'énergie électrique (MWe).

Bien que divers scénarios aient inclus l'utilisation du PRM pour produire de l'électricité, c'était le chauffage des bâtiments qui offrait la meilleure opportunité de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les Laboratoires de Chalk River sont situés juste à la limite nord-ouest de BS 4 Div CA Petawawa. La base abrite le 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada (2 GBMC), le Régiment d'opérations spéciales du Canada, le 1er Hôpital de Campagne du Canada, le 450e Escadron tactique d'hélicoptères, le 427e Escadron d'opérations spéciales d'aviation et plusieurs autres unités.

Citations :

« Les petits réacteurs modulaires pourraient contribuer de façon significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atteinte des objectifs de carboneutralité. Ils sont également idéaux pour les petites collectivités éloignées où le diesel est aujourd'hui la seule option pratique, comme les bases militaires. EACL est fière d'avoir travaillé avec le ministère de la Défense nationale pour analyser le déploiement de PRM pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique à la base de Petawawa, en Ontario, à côté du laboratoire nucléaire national du Canada, les Laboratoires de Chalk River. Nous avons hâte que cette collaboration avec la Défense nationale se poursuive. »

Fred Dermarkar, président et premier dirigeant, Énergie atomique du Canada limitée

« Nous croyons que l'avenir de l'énergie propre réside dans les systèmes d'énergie hybrides. Comprendre et explorer comment le nucléaire peut fonctionner avec d'autres options énergétiques, y compris les énergies renouvelables, est un aspect fondamental de notre travail chez les LNC aujourd'hui et demain. Avec l'emplacement potentiel d'un PRM sur le campus des Laboratoires de Chalk River au cours des prochaines années, nous avons une occasion unique de travailler aux côtés de notre voisin, la base de Petawawa, pour en faire le preuve et, en fin de compte, faire progresser toutes ces technologies. »

Joseph McBrearty, Président directeur général des Laboratoires Nucléaires Canadiens

À propos d'Énergie atomique du Canada limitée

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca.

À propos des Laboratoires Nucléaires Canadiens

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d'industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l'industrie de l'énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l'étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l'avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu'ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à [email protected] .

