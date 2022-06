Le gouvernement du Canada annonce la création et le renouvellement de 119 chaires de recherche du Canada





Des chercheures et chercheurs canadiens poursuivent l'excellence en recherche dans un large éventail de disciplines

OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Chaque jour, des chercheures et chercheurs canadiens sont à l'avant-garde des découvertes et des percées en recherche qui traduisent l'excellence de l'écosystème de recherche florissant du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans les chercheures et chercheurs canadiens, moteurs de l'innovation qui contribueront à façonner une économie, un environnement et une communauté meilleurs, plus sains et plus prospères.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de plus de 102 millions de dollars à 119 chaires de recherche du Canada, nouvelles ou renouvelées, dans 35 établissements de recherche canadiens.

Les investissements continus au fil des ans dans le Programme des chaires de recherche du Canada ont permis à des chercheures et chercheurs de calibre mondial établis au Canada d'atteindre de nouveaux sommets dans leurs recherches et de contribuer à d'importantes discussions mondiales notamment sur la pandémie de COVID-19, les soins de santé, l'environnement, les droits liés au genre, l'éducation et les perspectives autochtones. Ce cycle de chaires nouvelles et renouvelées accroît le soutien apporté à diverses disciplines de recherche comme l'économie de la durabilité et de la mondialisation, le traitement des vecteurs viraux et des vaccins, l'indigénisation de l'enseignement supérieur, les modèles de cellules souches pour les maladies infantiles et plus encore.

Partenaire du Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation soutient également neuf chaires, dans huit établissements, par un investissement de près de 1,8 million de dollars provenant de son Fonds des leaders John-R.-Evans. Cet investissement aidera les établissements à attirer et à maintenir en poste les titulaires de chaires de recherche du Canada et à soutenir l'infrastructure et les outils nécessaires pour continuer à exceller dans leurs domaines de recherche respectifs.

Le Programme des chaires de recherche du Canada s'efforce activement de faire en sorte que le système de recherche du Canada soit ouvert à toutes les excellentes chercheures et à tous les excellents chercheurs, afin qu'elles et ils puissent atteindre l'excellence en recherche dans leurs disciplines respectives, ce qui profitera aux Canadiennes et Canadiens pendant longtemps.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que les investissements dans d'excellentes chercheures et excellents chercheurs et scientifiques permettront de réaliser des percées qui feront progresser notre société et profiteront à toutes et à tous. Le Programme des chaires de recherche du Canada offre une occasion unique de repousser les limites et de faire des découvertes de pointe entraînant des répercussions durables dans les domaines de la santé, de l'environnement, des sciences naturelles et des sciences humaines. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Programme des chaires de recherche du Canada est une pierre angulaire de l'excellence en recherche au Canada. À chaque cycle, nous voyons des chercheures et chercheurs émergents et expérimentés qui représentent l'étendue et la profondeur de la diversité au Canada et qui sont déterminés à faire avancer leurs idées, à trouver des solutions à certains des problèmes les plus difficiles du monde et à faire entendre leurs voix sur la scène mondiale pour façonner un meilleur avenir pour les générations à venir. Félicitations pour vos réalisations en matière de recherche et nous attendons avec impatience vos prochains succès. »

-- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

« La Fondation canadienne pour l'innovation est fière de soutenir le Programme des chaires de recherche du Canada. Il s'agit d'un effort conjoint qui participe à attirer et à maintenir en poste des chercheures et chercheurs parmi les plus prometteurs et les plus accomplis. Grâce à nos contributions, les établissements acquièrent les installations et les équipements de pointe, lesquels sont la clé du recrutement de personnes au talent extraordinaire qui peuvent ainsi innover dans tous les domaines. »

-- Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l'innovation

En bref

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu'à 311 millions de dollars par an pour attirer et maintenir en poste certaines et certains des esprits les plus accomplis et les plus prometteurs au monde. Les titulaires de chaires visent l'excellence en recherche dans les domaines du génie et des sciences naturelles, des sciences de la santé, des sciences humaines et des sciences sociales.

investit jusqu'à 311 millions de dollars par an pour attirer et maintenir en poste certaines et certains des esprits les plus accomplis et les plus prometteurs au monde. Les titulaires de chaires visent l'excellence en recherche dans les domaines du génie et des sciences naturelles, des sciences de la santé, des sciences humaines et des sciences sociales. Le Programme des chaires de recherche du Canada compte actuellement 1 985 chaires actives.

compte actuellement 1 985 chaires actives. Le gouvernement du Canada et le Programme des chaires de recherche du Canada se sont engagés à assurer l'excellence de la recherche et de la formation en recherche au profit des Canadiennes et Canadiens. Cet engagement est essentiel pour produire des recherches excellentes, novatrices et d'impact pour saisir les occasions et relever les défis mondiaux.

et le Programme des chaires de recherche du se sont engagés à assurer l'excellence de la recherche et de la formation en recherche au profit des Canadiennes et Canadiens. Cet engagement est essentiel pour produire des recherches excellentes, novatrices et d'impact pour saisir les occasions et relever les défis mondiaux. Le Programme des chaires de recherche du Canada est une initiative financée par le Conseil de recherches en sciences humaines, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada .

est une initiative financée par le recherches en sciences humaines, les Instituts de recherche en santé du et le recherches en sciences naturelles et en génie du . Toutes les nouvelles chaires de recherche du Canada de niveau 2 reçoivent une allocation de recherche de 20 000 dollars en soutien à leur programme de recherche.

de niveau 2 reçoivent une allocation de recherche de 20 en soutien à leur programme de recherche. À partir de 2022, les établissements admissibles au Programme des chaires de recherche du Canada sont également invités à proposer la candidature d'un membre du corps professoral ou d'une équipe de membres du corps professoral admissibles, au Prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité, pour des projets audacieux, qui défient le statut quo et qui s'attaquent aux obstacles systémiques dans l'écosystème de la recherche et le milieu universitaire.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada soutient l'excellence en recherche en finançant des titulaires de chaire de recherche du Canada, dont un bon nombre sont nouveaux

Liste des titulaires de chaire : Cycle 2021-1

Liste des titulaires de chaire : cycle 2020-2

Statistiques du Programme des chaires de recherche du Canada

Prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité

Communiqué de presse de la Fondation canadienne pour l'innovation

