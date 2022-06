Les Meta Daisies enflamment le métavers





Dans le cadre d'une première mondiale, le groupe de rock sur le métavers les Meta Daisies a sorti son premier single et oeuvre méta-cinématique ?Radiance', propulsant l'industrie de la musique dans une nouvelle ère virtuelle. Imaginez voir renaître des vedettes du rock du passé, amenant leur musique et leur énergie à une nouvelle génération - c'est cela les Meta Daisies.

Les Meta Daisies sont les descendants numériques des Dead Daisies - un phénomène mondial composé de légendes de Deep Purple, Whitesnake et Dio. Avec son label et sa direction Spitfire Music et une équipe de spécialistes du métavers, le groupe a bâti une stratégie visant à amener sa musique aux générations à venir. Par le biais des Meta Daisies, le groupe s'appuie sur son héritage tout en restant les Dead Daisies pour la génération Z.

L'oeuvre méta-cinématique ?Radiance' a été réalisée par les experts novateurs de l'industrie des jeux Altergaze, les créateurs de HoverGrease et les pionniers dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité étendue. La méta-cinématique donne un aperçu de Daisyland, la maison des Meta Daisies dans le métavers. Ici nous rencontrons Daisy, la gardienne moitié humaine, moitié surnaturelle, voyageant dans le temps, des Meta Daisies, qui a pour mission de maintenir le rock vivant. Jetez un oeil à l'oeuvre méta-cinématique ici.

Les fans de Daisyland bénéficieront d'une avant-première dans le métavers Avakin Life du 9 au 16 juin. Ne privilégiant aucun métavers en particulier, les Meta Daisies prévoient d'amener leur musique sur de multiples plateformes à l'avenir, en commençant par Avakin Life.

« Le métavers est une nouvelle frontière pour la musique, et quel meilleur endroit qu'ici pour maintenir vivant l'héritage du rock ? », a déclaré David Edwards, le manager du groupe. « Les Meta Daisies sont un nouveau groupe de hard-rock qui s'aventure avec audace là où aucun groupe n'est allé auparavant. Ils apportent tout ce que nous adorons dans le rock à une toute nouvelle génération, et ?Radiance' n'est que le début ! Nous attendons vraiment avec impatience la prochaine étape de ce périple, dans Daisyland et le métavers, offrant de la musique nouvelle et exclusive à un nouveau public de fans. Gardez les yeux bien ouverts, vous aurez plus de nouvelles prochainement ! »

Derrière ce projet, on retrouve David Lowy, guitariste des Dead Daisies et magnat australien de la finance, et David Edwards, les cerveaux derrière Spitfire Music Pty Ltd. Ils ont réuni une équipe d'experts incluant Liviu Antoni d'Altergaze (League of Legends, La Guerre des mondes) et Dimoso (Marvel, Warner, Angry Birds). Des consultants clés étaient également associés, parmi lesquels Thomas Lee (Final Fantasy IX) et Kelly Vero (Tomb Raider, Transformers).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.themetadaisies.com.

