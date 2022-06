Ouverture des inscriptions pour le concours international d'orgue Longwood Gardens 2023





Les organistes concourront pour un premier prix de 40 000 $ du 20 au 24 juin 2023

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 2er juin 2022 /PRNewswire/ -- Longwood Gardens a annoncé aujourd'hui que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour son concours international d'orgue 2023. À cette occasion, des organistes prometteurs concourront sur l'orgue de Longwood pour remporter le premier prix de 40 000 $, le plus grand prix monétaire de tous les concours d'orgue au monde. Les auditions préliminaires et finales auront lieu du 20 au 24 juin 2023 dans la magnifique salle de bal des Jardins Longwood près de Philadelphie, Pennsylvanie.

Les formulaires d'inscription sont disponibles sur longwoodgardens.org/international-organ-competition. Le concours est ouvert aux organistes âgés de 18 à 30 ans, et uniquement les 60 premiers candidats seront acceptés. La date limite de dépôt des inscriptions est le 7 novembre 2022.

L'orgue de Longwood compte parmi les plus grands orgues de concert au monde, comportant 146 rangs et 10 010 tuyaux. Suite à un processus de restauration achevé en 2011, l'orgue a retrouvé son état d'origine de 1930, tout en intégrant la technologie contemporaine la plus innovante.

Un éminent panel d'experts jugera le concours, parmi lesquels Peter Conte, organiste principal à Longwood Gardens et grand organiste de cour à l'orgue Wanamaker de Macy's à Philadelphie ; Helmut Deutsch, professeur d'orgue à l'Université d'État de musique et des arts du spectacle de Stuttgart, en Allemagne ; Simon Johnson, maître de musique à la cathédrale de Westminster, au Royaume-Uni ; Rachel Laurin, organiste canadienne et compositrice prolifique ; Thomas Ospital, titulaire du grand orgue de l'église Saint-Eustache, à Paris ; et Shin-Young Lee, organiste de concert sud-coréen.

Le vainqueur du concours international d'orgue de Longwood Gardens remporte le premier prix Pierre S. du Pont, d'une valeur de 40 000 $, un contrat avec Phillip Truckenbrod Concert Artists et une représentation à Longwood en 2024. Le participant classé deuxième se voit décerner le prix Firmin Swinnen d'une valeur de 15 000 $, alors que la troisième place reçoit le prix Clarence Snyder d'une valeur de 5 000 $. En outre, le concours offre le Audience Choice Prize d'une valeur de 1 000 $ et le AGO Philadelphia Chapter Prize d'une valeur de 1 000 $. Le voyage et l'hébergement des concurrents sont assurés par Longwood Gardens. Longwood Gardens est membre de la Fédération mondiale des concours de musique.

Parmi les anciens vainqueurs du concours figurent Benjamin Sheen (Royaume-Uni), Joshua Stafford (États-Unis) et Sebastian Heindl (Allemagne).

À propos de Longwood Gardens

Longwood Gardens compte parmi les plus grands jardins au monde, occupant une superficie de 1 100 acres comprenant des jardins, des zones boisées, des prés, des fontaines et un grand conservatoire. Longwood poursuit la mission établie par le fondateur Pierre S. du Pont visant à inspirer les individus par le biais de l'excellence en matière de conception de jardins, d'horticulture, d'éducation et d'arts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur longwoodgardens.org.

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 12:48 et diffusé par :