Invitation aux médias - Présentation du tome de juin 2022 du rapport du Vérificateur général à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, rendra son rapport public le 8 juin, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2021-2022.

Le rapport aborde un sujet d'intérêt pour les parlementaires et la population :

Fournisseurs hors Québec : perception de la taxe de vente du Québec

Les représentants des médias qui désirent obtenir sous embargo une copie du rapport pourront le faire à compter de 8 h 30 à la salle 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Mme Christine Roy, sous-vérificatrice générale, et M. Alain Fortin, directeur général d'audit, seront présents pour répondre aux questions des journalistes de 9 h 00 à 10 h 15.

Pour les journalistes ne pouvant être sur place

Le rapport pourra être transmis sous embargo le 8 juin à 8 h 30 aux journalistes qui sont membres de la Tribune de la presse et qui ne pourront être sur place, s'ils le demandent avant le 7 juin à 15 h, en communiquant avec Mme Andréane Lespérance à l'adresse suivante : [email protected]. Ces derniers doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

AIDE-MÉMOIRE

Obtention du rapport sous embargo Date : Le 8 juin 2022 Heure : 8 h 30 Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

