La ministre de la Culture et des Communications remet la Médaille de l'Assemblée nationale à Mario Pelchat

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a décerné la Médaille de l'Assemblée nationale à M. Mario Pelchat, pour souligner ses 40 ans de carrière. Les parlementaires ont également mis en évidence l'apport du populaire chanteur à la culture québécoise en adoptant une motion reconnaissant son travail.

Plus tôt aujourd'hui, la ministre de la Culture et des Communications a rencontré M. Pelchat et lui a remis, au nom des Québécois, la Médaille de l'Assemblée nationale en guise de reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière. Il fait partie du paysage musical québécois depuis quatre décennies à titre de chanteur, mais également de producteur. Sa contribution au rayonnement de la musique populaire est indéniable.

Les parlementaires, à l'initiative de la ministre, ont également discouru sur le succès et l'excellence de l'auteur-compositeur-interprète, rappelant ses grandes chansons et son parcours impressionnant. Tous les partis politiques ont salué M. Pelchat, présent dans les tribunes pour l'occasion.

«?À titre de ministre de la Culture et des Communications, je souhaitais souligner l'apport de Mario Pelchat à la culture du Québec. Sa carrière est exceptionnelle et il a fait rayonner la musique francophone québécoise à travers le monde. Merci, M. Pelchat, pour votre excellence et votre travail, vous nous rendez fiers!?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Je suis extrêmement ému, je pense à mes parents qui ont fait tant de sacrifices pour que je puisse faire ce métier, mon père est encore là, mais maman nous a quittés en 2019, elle serait si fière. Étant petit, je voulais faire ce métier le plus longtemps possible, tout dans ce métier me passionnait et me passionne encore. Je suis immensément reconnaissant, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé, merci!?»

Mario Pelchat

