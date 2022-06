Worldnet International annonce l'acquisition d'un partenaire commercial italien





NEW YORK, 2er juin 2022 /PRNewswire/ -- Worldnet International, une entreprise de logistique transfrontalière de premier plan au service des secteurs de la mode et du luxe, a fait l'acquisition de Delivery By Express (DBE) Srl, une entreprise de logistique domestique et transfrontalière italienne basée à Milan au service des mêmes secteurs, et qui est également le partenaire commercial de Worldnet en Italie depuis plusieurs décennies.

Le fondateur et PDG de DBE, Andres Pirri, rejoint désormais Worldnet International Italia Srl, qui compte s'appuyer sur le succès antérieur de DBE. L'entreprise poursuivra ses activités habituelles avec tous ses clients, employés et partenaires commerciaux.

« Nous sommes ravis d'intégrer Andres et son équipe à la famille Worldnet. DBE est depuis longtemps un excellent partenaire de Worldnet et a développé une excellente activité basée sur le principe fondamental de satisfaction des besoins les plus urgents et exigeants des clients. Nous avons hâte d'accélérer notre stratégie avec cette présence italienne clé dans les années à venir », a déclaré Richard Bhullar, PDG de Worldnet International.

« DBE, c'est toute ma vie depuis plus de 30 ans. La société a toujours attaché le plus d'importance au service et je suis très content que Worldnet partage cette vision. Je suis heureux de contribuer au développement de Worldnet Italie », a déclaré Andres Pirri, PDG de DBE.

Avec des locaux à Milan et à Rome, l'entreprise s'appuiera sur son modèle commercial actuel en offrant des services express hautement personnalisés, ponctuels et discrets aux marques de mode, de couture et de luxe italiennes et mondiales. Les clients verront de nouveaux services et de nouvelles innovations excitants et percutants au cours des prochains mois.

La société londonienne SRC Corporate Finance a conseillé Worldnet pour cette transaction.

À propos de Worldnet International

Worldnet International est une société de logistique haut de gamme qui fournit des services express nationaux et internationaux aux secteurs de la mode et du luxe. Fondée en 1997 par l'équipe frère-soeur de Mary et Richard Bhullar, qui dirige encore l'entreprise aujourd'hui, Worldnet mérite toujours sa réputation d'entreprise sur laquelle ses clients comptent pour leurs expéditions et projets logistiques les plus urgents, complexes, exigeants et sensibles. Avec des centres opérationnels situés à Paris, Londres, Los Angeles, Milan et New York, soutenus par la technologie interne et des équipes hautement sophistiquées et passionnées, Worldnet est un élément essentiel de la stratégie logistique des noms les plus prestigieux des marchés qu'elle sert.

