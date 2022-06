Cérémonies d'admission au barreau ce mois-ci





TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario tiendra huit cérémonies d'admission au barreau au cours des prochaines semaines. À chaque cérémonie, il remettra un doctorat en droit, honoris causa (LLD) à une personne qui s'est distinguée par ses réalisations exceptionnelles dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

6 juin à Toronto, Roy Thomson Hall, 60 Simcoe St.

Cérémonie à 9 h 30, récipiendaire du LLD : Audrey Loeb

Cérémonie à 14 h 30, récipiendaire du LLD : l'honorable Michelle K. Fuerst

13 juin à London, RBC Place London, 300 York St.

Cérémonie à 14 h 30, récipiendaire du LLD : Prof. Ian Holloway

16 juin à Ottawa, Shaw Centre, 55 Colonel By Dr.

Cérémonie à 10 h, récipiendaire du LLD : David Nahwegahbow

22 juin à Toronto, Roy Thomson Hall, 60 Simcoe St.

Cérémonie à 9 h 30, récipiendaire du LLD : l'honorable Paul S. Rouleau

Cérémonie à 14 h 30, récipiendaire du LLD : l'honorable Andromache Karakatsanis

27 juin à Toronto, Roy Thomson Hall, 60 Simcoe St.

Cérémonie à 9 h 30, récipiendaire du LLD : l'honorable Michael H. Tulloch

Cérémonie à 14 h 30, récipiendaire du LLD : Professeure Elaine Craig

