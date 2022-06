Avis aux médias - LA CCL ENTREPREND UNE RÉVISION DU PRIX DU LAIT À LA FERME





OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Le 27 mai 2022, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont demandé à la Commission canadienne du lait (CCL) une hausse du prix du lait en milieu d'année en raison de la conjoncture inflationniste. Selon la demande, cette hausse de prix entrerait en vigueur le 1er septembre 2022 et serait déduite de toute augmentation de prix pouvant résulter de la révision habituelle des prix en automne 2022.

En réponse à cette demande, le conseil d'administration de la CCL consultera les parties prenantes entre le 13 et le 15 juin 2022. Sa décision sera annoncée dans les jours qui suivront ces consultations.

La Commission canadienne du lait est une société d'État créée en 1966. La Commission encadre la gestion de l'industrie laitière canadienne, une compétence que se partagent le gouvernement fédéral et les provinces. Elle joue un rôle de facilitateur et d'intervenant au sein des tribunes qui influencent la politique laitière canadienne et elle coordonne les politiques laitières fédérales et provinciales. De plus, la Commission administre le mécanisme de contrôle de la production laitière pour éviter les pénuries et les surplus de production. Apprenez-en plus à www.cdc-ccl.gc.ca.

SOURCE Commission canadienne du lait

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 12:00 et diffusé par :