Crise en services éducatifs à la petite enfance - Des milliers de places compromises par le retrait de l'incitatif financier par Mathieu Lacombe





MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ-CSQ) annonce que 54 % de ses membres envisagent d'accueillir moins d'enfants en raison du retrait unilatéral d'un incitatif financier de 3000 $ par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Cette donnée provient d'un sondage effectué par la FIPEQ-CSQ du 20 au 27 mai auprès de 2095 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE).

«?Pendant que des parents manifestent leur indignation pour obtenir des places, le gouvernement démontre une fois de plus son manque de respect envers les responsables en services éducatifs en milieu familial en coupant les vivres d'un incitatif qu'il avait lui-même annoncé en grande pompe?», déplore la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Au total, parmi les personnes détenant une reconnaissance pour accueillir six enfants, 28 % affirment vouloir désormais accueillir cinq enfants et 17 % en accueillir quatre.

«?Au-delà du montant, c'est encore une promesse brisée par Mathieu Lacombe et son gouvernement. Cette situation est déplorable puisqu'elle vient teinter tous les gains majeurs effectués lors de la plus récente négociation. Pour des pinottes, on va perdre des milliers de places?», souligne Mme Grenon.

Motion battue à l'Assemblée nationale

La FIPEQ-CSQ déplore d'ailleurs que les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) aient refusé de débattre de la motion suivante, déposée aujourd'hui par la députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone :

«?Que l'Assemblée nationale souligne la semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial qui se déroule du 29 mai au 4 juin sous le thème Tricotés serrés;

Qu'elle rappelle l'importance du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance pour le développement des enfants ainsi que pour les familles québécoises;

Qu'elle constate que l'accès à une place en service de garde éducatif est de plus en plus difficile pour les familles;

Qu'elle constate que depuis 3 ans, le nombre de services de garde éducatifs en milieu familial ayant fermé leur porte a atteint un sommet historique;

Qu'elle rappelle qu'en juin 2021, le ministre de la Famille s'était engagé publiquement à verser un montant forfaitaire annuel de 3?000 $ pendant deux ans aux responsables de service de garde éducatif (RSG) ayant maintenu au moins six places subventionnées durant l'année;

Qu'elle dénonce que le gouvernement caquiste ait renié sa parole en abandonnant cette promesse après s'y être formellement engagé;

Qu'elle exige du gouvernement caquiste de souligner la semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial en respectant son engagement envers les responsables de service de garde éducatif en milieu familial et en leur versant immédiatement les sommes promises.?»

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 11:57 et diffusé par :