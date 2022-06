Les Ukrainiens au Canada peuvent maintenant obtenir une aide financière





OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Le Canada continue de soutenir la population ukrainienne et s'engage à aider les Ukrainiens à trouver refuge. Cela comprend d'aider les Ukrainiens et leur famille à se rendre au Canada et de mettre en place les soutiens nécessaires qui leur permettront de réussir après leur arrivée.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ont annoncé que les Ukrainiens arrivant au Canada peuvent maintenant présenter une demande d'aide financière de transition. Ces fonds aideront les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille à répondre à leurs besoins de base, comme le transport et le logement à long terme, lorsqu'ils arriveront dans des collectivités partout au Canada et qu'ils trouveront un emploi. La prestation consistera en un paiement ponctuel direct de 3 000 $ par adulte et de 1 500 $ par enfant (de 17 ans et moins).

Les Ukrainiens et les membres de leur famille qui se trouvent au Canada et détiennent un permis de travail, un permis d'études, un permis de résident temporaire ou une fiche de visiteur valide au Canada au titre de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) seront admissibles à recevoir ce soutien financier ponctuel. Les demandes en vue de recevoir cette aide doivent être présentées par l'intermédiaire du portail en ligne du gouvernement du Canada, lancé aujourd'hui.

On prévoit que les paiements seront effectués par dépôt direct dans les 5 jours ouvrables suivant la présentation de la demande. Les demandeurs devront donc avoir un compte bancaire d'une institution financière canadienne. Le nom associé au compte doit correspondre au nom inscrit sur le document de statut de résident temporaire de l'adulte, et ceux qui arrivent doivent aussi obtenir un numéro d'assurance sociale (NAS) canadien le plus tôt possible pour pouvoir travailler.

Ce soutien est un autre exemple de la façon dont le Canada aide les Ukrainiens qui fuient l'invasion illégale de la Russie à trouver un refuge accueillant au pays. En plus de cette aide financière de transition, le gouvernement du Canada a fourni 3 vols nolisés de la Pologne, dont le troisième arrivera à Halifax plus tard aujourd'hui.

Nous offrons également des services d'établissement pour aider les Ukrainiens à s'adapter à leur nouvelle vie au Canada. Ces services d'établissement comprennent la formation linguistique, l'information et l'orientation à la vie au Canada (comme l'aide à l'inscription des enfants à l'école ou l'ouverture d'un compte bancaire) et l'information et les services pour aider à trouver un emploi. Nous continuerons de soutenir les Ukrainiens avant et après leur arrivée.

Citations

« Notre engagement envers les Ukrainiens qui fuient la guerre illégale que mène la Russie ne s'arrête pas une fois qu'ils sont arrivés au Canada. Nous continuerons d'aider ceux qui cherchent un refuge à vivre et à s'épanouir dans des collectivités partout au pays. Cette aide financière ponctuelle sera essentielle pour relever les défis immédiats auxquels sont confrontés les Ukrainiens qui ont tant laissé derrière pour trouver un refuge au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Il est d'une importance cruciale que les Ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays soient soutenus à leur arrivée au Canada. Service Canada s'engage à fournir cette aide financière le plus rapidement possible pour faire en sorte que les familles reçoivent le soutien dont elles ont besoin lorsqu'elles sont accueillies dans leurs nouvelles collectivités. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Pour être admissible à l'aide financière transitoire, une personne doit avoir :

un formulaire IMM 1442 (une fiche de visiteur, un permis d'études ou un permis de travail), portant la mention « CUAET-AVUCU », fourni par l'Agence des services frontaliers du Canada à son entrée au Canada;



un numéro d'identificateur unique de client (IUC);



des renseignements sur le dépôt direct auprès d'une institution financière canadienne.

Le gouvernement du Canada prévoit émettre le paiement dans les 5 jours, mais veuillez prévoir un délai supplémentaire de 3 à 5 jours pour que le paiement soit traité par votre banque dans certains cas.

Les Ukrainiens qui arrivent à bord des 3 vols nolisés du gouvernement du Canada reçoivent un hébergement temporaire pouvant aller jusqu'à 14 nuits s'ils n'ont pas pu prendre les dispositions appropriées. Nous travaillons à étendre cette mesure à tous les Ukrainiens qui arrivent dans le cadre du programme d'AVUCU dans d'autres villes clés du pays et qui n'ont pas d'autres logements.

Entre le 17 mars et le 25 mai 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a reçu plus de 259 000 demandes au titre de l'AVUCU, dont plus de 120 600 ont été approuvées.

Entre le 1er janvier et le 22 mai 2022, plus de 35 455 citoyens ukrainiens sont arrivés aux points d'entrée terrestres et aériens du Canada. Ces statistiques sur les arrivées comprennent tous les détenteurs de passeport ukrainien, y compris les résidents permanents canadiens d'origine ukrainienne qui rentrent au pays. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

