La Chambre présente ses recommandations pour la protection patrimoniale du Quartier chinois





MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente son avis intitulé Quartier chinois : une approche révisée pour préserver la signature architecturale d'un lieu emblématique de Montréal dans le cadre de la consultation portant sur les modifications au Plan d'urbanisme dans le secteur du Quartier chinois de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Nous soutenons la démarche de la Ville de Montréal destinée à apporter des modifications à l'actuel plan d'urbanisme du Quartier chinois. Il est essentiel de préserver le patrimoine culturel déjà existant et d'agir rapidement pour revaloriser les bâtiments délabrés. Dans ce contexte, nous recommandons l'octroi du statut patrimonial à l'ensemble du Quartier chinois, et non seulement à ses édifices, pour maintenir une signature propre au lieu. La reconnaissance de lieux d'exception profitera au rayonnement et à la vitalité du centre-ville dans son ensemble », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le centre-ville a été particulièrement touché durant ces deux dernières années, et sa relance s'effectue dans un environnement en profonde mutation. Sa revitalisation passe notamment par l'attraction de nouveaux projets immobiliers durables, innovants et audacieux. Nous proposons la mise en place d'un fonds mixte de requalification du patrimoine dédié au Quartier chinois pour soutenir le développement de bâtiments spécifiques permettant de préserver l'architecture actuelle. Il faut des incitatifs puissants pour encourager la venue de nouvelles entreprises dans ce secteur, tout en soutenant la revalorisation des locaux et la préservation des devantures. Le bâti existant est une force du Quartier chinois, nous devons donc le mettre en valeur dans une dynamique immobilière respectueuse de son historique », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le Quartier chinois et le centre-ville possèdent un potentiel touristique indéniable. Il est nécessaire d'exploiter ce potentiel, en l'inscrivant dans toutes les stratégies de développement du tourisme local et régional au Québec. À terme, le centre-ville et le Quartier chinois doivent devenir un pôle économique et culturel plus diversifié, plus résilient et plus accessible, capable d'apporter des retombées économiques majeures pour le Grand Montréal », a conclu Michel Leblanc.

L'avis est disponible sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook :? www.facebook.com/chambremontreal ?

Twitter :? @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 11:46 et diffusé par :