Worldnet International annonce l'acquisition d'un partenaire de service italien

NEW YORK, 2 juin 2022 /CNW/ -- Worldnet International, une entreprise de logistique transfrontalière haut de gamme de premier plan qui dessert les industries de la mode et du luxe, a fait l'acquisition de Delivery By Express (DBE) Srl, une entreprise italienne basée à Milan qui offre des services de logistique intérieurs et transfrontaliers aux mêmes industries et qui est également le partenaire de service de Worldnet en Italie depuis plusieurs décennies.

Andres Pirri, fondateur et chef de la direction de DBE, fera désormais partie de Worldnet International Italia Srl, qui s'appuiera sur le succès antérieur de DBE. Les activités de l'entreprise se dérouleront comme à l'habitude pour tous ses clients, employés et partenaires de service.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir Andres et son équipe au sein de la famille Worldnet. DBE a été un excellent partenaire de longue date de Worldnet et a bâti une entreprise formidable en se fondant sur le principe de base consistant à répondre aux besoins les plus urgents et les plus délicats des clients. Nous avons hâte d'accélérer notre stratégie grâce à cette présence italienne clé au cours des années à venir », a déclaré Richard Bhullar, directeur général de Worldnet International.

« Je me consacre à DBE depuis plus de 30 ans. L'entreprise a toujours adopté un état d'esprit axé sur le service avant tout, et je suis heureux que Worldnet partage la même vision. Je suis ravi d'aider Worldnet Italie à prendre de l'expansion », a déclaré Andres Pirri, chef de la direction de DBE.

Avec des installations opérationnelles à Milan et à Rome, l'entreprise s'appuiera sur son modèle d'affaires actuel pour offrir des services express hautement personnalisés, ponctuels et discrets aux marques de mode, de couture et de luxe italiennes et mondiales. Les clients doivent s'attendre à voir de nouvelles innovations et de nouveaux services stimulants et percutants au cours des prochains mois.

La société londonienne SRC Corporate Finance a conseillé Worldnet à l'égard de la transaction.

À propos de Worldnet International

Worldnet International est une entreprise de logistique haut de gamme qui fournit des services express nationaux et internationaux aux industries de la mode et du luxe. Fondée en 1997 par un frère et une soeur, Richard et Mary Bhullar, qui dirigent toujours l'entreprise aujourd'hui, Worldnet continue de se tailler une réputation en tant qu'entreprise sur laquelle les clients peuvent compter pour leurs projets d'expédition et de logistique les plus urgents, complexes, délicats et sensibles. Comprenant des pôles opérationnels à Paris, Londres, Los Angeles, Milan et New York et soutenus par des technologies internes et des équipes hautement sophistiquées et passionnées, Worldnet fait partie intégrante de la stratégie logistique des noms les plus prestigieux des marchés qu'elle dessert.

