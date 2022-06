Les Fonds Alcoa pour les collectivités durables célèbrent leur 10e anniversaire





BÉCANCOUR, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La rencontre annuelle de réseautage des Fonds Alcoa pour les collectivités durables (FACD), qui fêtent 10 ans d'existence cette année, a réuni les maire(esse)s de Bécancour, Deschambault-Grondines et Portneuf et plusieurs autres intervenants à Bécancour cette année, afin d'évaluer les pistes communes d'intervention et discuter de la vision d'avenir des Fonds.

Depuis leur création, les Fonds Alcoa pour les collectivités durables ont investi dix millions de dollars au sein des trois communautés québécoises où Alcoa est implantée. Les Fonds ont notamment été investis dans le développement de plus de 140 projets issus de démarches citoyennes participatives implantées dans chaque collectivité. En effet, via son engagement d'investir 25 M$ sur 25 ans au sein des FACD, Alcoa souhaite offrir un soutien structurant pour concrétiser une vision collective de développement durable pour les citoyens de Bécancour, Baie-Comeau, Deschambault-Grondines et Portneuf.

« Depuis dix ans maintenant, les Fonds Alcoa pour les collectivités durables contribuent directement au mieux-vivre des citoyens habitant dans les communautés où Alcoa est présente. Je suis fier de constater l'ensemble des projets collectifs développés au cours des dernières années, témoignant de l'implication de tant d'acteurs oeuvrant au sein des Fonds. La vision de départ s'est concrétisée, les démarches de développement durable ont porté fruit et je suis persuadé que les succès se poursuivront dans les années à venir » a exprimé Louis Langlois, Président d'Alcoa Canada.

« Les Fonds agissent comme levier de développement puissant au sein de nos communautés. La rencontre annuelle de réseautage est l'occasion de discuter d'initiatives structurantes qui favorisent l'engagement citoyen au coeur de nos démarches de développement durable », ont souligné les maire(esse)s Lucie Allard (Bécancour), Patrick Bouillé (Deschambault-Grondines) et Mario Alain (Portneuf) et la conseillère municipale Lysandre St-Pierre (Baie-Comeau).

De plus amples renseignements sur les projets développés dans chacune des collectivités sont disponibles aux liens suivants :

Baie-Comeau : https://www.mavillemavoix.com/projets/projets-mis-en-oeuvre

Bécancour : http://www.valeurcollective.net/projets/projets-en-cours

Deschambault - Grondines / Portneuf : https://mesideesnotreavenir.com/projet-2014/

À propos des Fonds Alcoa pour les collectivités durables

En 2011, Alcoa Canada Groupe Produits primaires a décidé de mettre sur pied les Fonds Alcoa pour les collectivités durables, dans lesquels elle investit un million de dollars à chaque année, à compter de 2012, et cela pour une période de 25 ans. Trois fonds locaux ont ainsi été créés pour partager cet investissement dans les régions de Baie-Comeau, de Bécancour et de Deschambault-Grondines/Portneuf. Par ces Fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de vie à l'intérieur des collectivités où elle est implantée, dans un souci particulier de rétention et d'attraction des jeunes, en privilégiant le développement durable et l'éducation comme principaux éléments pour y parvenir. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alcoa.com/canada

SOURCE Alcoa Canada CIE

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 11:39 et diffusé par :