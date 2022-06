La Bourse de Toronto annonce le lancement de l'indice des métaux pour batteries S&P/TSX





La Bourse de Toronto organise une cérémonie d'ouverture des marchés le 7 juin pour souligner ce lancement

TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a annoncé aujourd'hui le lancement de l'indice des métaux pour batteries S&P/TSX. Le nouvel indice mesure le rendement des sociétés inscrites à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX (TSXV) dont les activités sont centrées sur la production et l'exploration de métaux choisis qui jouent un rôle important dans la décarbonisation du secteur des transports.

« En continuité avec notre longue tradition de soutien à la croissance du secteur des minerais essentiels et à son interrelation avec les technologies propres, la décarbonisation, l'énergie renouvelable et l'électrification des véhicules, nous sommes fiers d'annoncer le lancement du nouvel indice des métaux pour batteries S&P/TSX, a déclaré Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto et chef, Activités globales de formation de capital. La demande mondiale de métaux pour batteries continue de s'accélérer et l'objectif de ce nouvel indice de référence est de fournir aux investisseurs une exposition accrue et des perspectives plus profondes sur le récit entourant les technologies propres et la transition énergétique. La Bourse de Toronto demeure axée sur l'avenir et engagée à travailler avec ses clients et les parties prenantes du secteur pour trouver des façons novatrices de favoriser la réussite dans des secteurs traditionnels et émergents au sein de notre écosystème de marchés publics varié et en constante évolution. »

L'indice des métaux pour batteries S&P/TSX suit le rendement des titres de sociétés canadiennes inscrites en bourse qui s'emploient à la production et à l'exploration de métaux utilisés dans la fabrication de batteries. L'exploitation minière responsable de minéraux essentiels et de métaux pour batteries est la première étape vers l'atteinte des cibles mondiales de carboneutralité, alors que la transition vers les véhicules électriques et les technologies de stockage sur batterie nécessaires au soutien de la transition à l'énergie renouvelable dans l'économie mondiale devrait s'accélérer et faire croître la demande. En 2021, les sociétés axées sur les minéraux essentiels et les métaux pour batteries comptaient pour plus de 25 % des capitaux propres totaux réunis par le secteur minier à la TSX et à la TSXV.

« S&P/TSX Dow Jones Indices est heureux de collaborer avec la Bourse de Toronto au développement et au lancement de l'indice des métaux pour batteries S&P/TSX. Le partenariat de S&P DJI avec le Groupe TMX dure depuis plus de deux décennies et nous sommes fiers de notre engagement commun envers l'offre d'indicateurs de marché indépendants, novateurs et transparents qui reflètent l'avancement vers l'énergie renouvelable et la demande grandissante pour les technologies propres. L'indice des métaux pour batteries S&P/TSX regroupe également les capacités de référencement de premier ordre de S&P DJI et la série de données robuste sur les secteur minier et de la métallurgie de S&P Global Commodity Insight, a déclaré Reid Steadman, chef mondial des indices S&P Dow Jones en matière de facteurs ESG et d'innovation. »

Ci-après figurent les dix principales composantes de l'indice des métaux pour batteries S&P/TSX. La liste complète de trouve ici , ainsi que de plus amples renseignements sur l'indice et la méthode de calcul connexe.

Symbole Société TRQ Turquoise Hill Resources Ltd. TECK.B Teck Resources Limited - actions à droit de vote subalterne de catégorie B SMT Sierra Metals Inc. FM First Quantum Minerals Ltd. LUN Lundin Mining Corporation ERO Ero Copper Corp. HBM Hudbay Minerals Inc. CGG China Gold International Resources Corp Ltd CMMC Copper Mountain Mining Corporation TKO Taseko Mines Limited

L'indice catégorise les composantes en tant que sociétés de production ou d'exploration. Les sociétés de production comptent pour une tranche de 80 % et les sociétés d'exploration pour une tranche de 20 % de la pondération moyenne de l'indice. Chaque attribution est divisée également entre les sociétés de catégories respectives. La méthode de calcul de l'indice des métaux pour batteries S&P/TSX est disponible ici . L'indice est reconstitué annuellement, à la fermeture de la séance le troisième vendredi de juillet. De plus, l'indice est recalibré chaque trimestre pour pondérer de nouveau les sociétés, à la fermeture de la séance le troisième vendredi de janvier, d'avril et d'octobre.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

