Ajout de MolecuLight aux lignes directrices du consensus ISWCAP 2022 pour optimiser la prévention des complications des plaies chirurgicales





Le Consensus international suggère que l'imagerie par fluorescence de la charge bactérienne est en mesure de changer les paradigmes contemporains du traitement des plaies post-chirurgicales

TORONTO et LONDRES, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader de l'imagerie de fluorescence au point de service pour la détection et la localisation d'une charge bactérienne élevée dans les plaies, a annoncé qu'il avait été ajouté aux nouvelles lignes directrices de consensus 2022 de l'International Surgical Wound Complications Advisory Panel (ISWCAP). Le document intitulé « Optimiser la prévention des complications des plaies chirurgicales :Détection, diagnostic, surveillance et prédiction »1 présente un consensus international recommandant des approches pour la détection précoce, le diagnostic et la prédiction des complications des plaies chirurgicales afin d'optimiser les résultats de la cicatrisation des plaies par incision pour les patients.

Les complications des plaies chirurgicales restent un défi important pour les cliniciens du monde entier. Elles représentent l'une des principales causes mondiales de morbidité postopératoire. L'incidence des complications des plaies chirurgicales, notamment les infections du site opératoire (« ISO »), continue d'augmenter. Le développement d'une ISO est associé à une augmentation marquée de la morbidité, à un taux de mortalité multiplié par 2 à 11 et à des séjours hospitaliers prolongés2. Environ 2 à 5 % des plaies chirurgicales aux États-Unis développent une ISO3 ? 6, ce qui représente un coût annuel de 10 milliards de dollars6-9. Cela inclut des séjours hospitaliers prolongés, des réadmissions et des ressources supplémentaires pour gérer les complications.

Dans les lignes directrices du consensus, le groupe d'experts de l'ISWCAP a noté que « le rôle de la technologie de diagnostic est particulièrement important dans l'identification des complications des plaies chirurgicales, car elle fournit un moyen objectif de détecter une infection ou une autre complication de la plaie chirurgicale sans avoir à se fier au jugement du clinicien, c'est-à-dire qu'elle contribue à éliminer le "facteur humain" subjectif de l'identification et du diagnostic »10.

Le système d'imagerie par fluorescence au point de service de MolecuLight est identifié dans le consensus en raison de son utilité avérée pour identifier rapidement et de manière non invasive les infections du site chirurgical :

Le groupe d'experts de l'ISWCAP a convenu que l'imagerie de fluorescence au point de service est une technologie de diagnostic qui pourrait être très utile pour l'identification précoce des infections du site chirurgical et pourrait être un outil utile pour la détection précoce d'autres complications des plaies chirurgicales10.

Le consensus note également la manière dont l'imagerie par fluorescence est utilisée pour guider la détection de l'activité pathogène et fournit des informations utiles, et change potentiellement les paradigmes actuels d'évaluation et de diagnostic cliniques.11 De nombreuses études ont établi l'utilité de la technologie MolecuLight au point de service dans les plaies chroniques12, 13 (Le et al, 2020; Price, 2020). « L'utilisation de cette technologie dans la détection des ISO est un domaine émergent qui montre des résultats prometteurs », note le consensus. Par exemple, « une étude récente, 'Uncovering the high prevalence of bacterial burden in surgical site wounds with point-of-care fluorescence imaging'14, a illustré une sensibilité 11 fois supérieure dans la détection de l'infection par le dispositif MolecuLight par rapport aux seuls signes et symptômes cliniques (Sandy-Hodgetts et al, 2021) ».11

« En raison de sa capacité à détecter rapidement et de manière fiable la charge bactérienne au point de service, l'imagerie par fluorescence utilisant le dispositif MolecuLight est positionnée pour changer les paradigmes contemporains du traitement des plaies post-chirurgicales », a déclaré l'auteur principal Kylie Sandy-Hodgetts, PhD, fondatrice et présidente inaugurale de ISWCAP. « La détection précoce et la prévention des complications des plaies chirurgicales, y compris les ISO, sont les principaux domaines d'intervention de l'ISWCAP. Il est impératif de disposer de nouvelles technologies de diagnostic permettant une détection et une intervention plus précoces pour optimiser les résultats des plaies chirurgicales. L'imagerie par fluorescence au point de service de MolecuLight pour la charge bactérienne critique est à l'avant-garde de cette initiative indispensable ».

