AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada lancera les travaux de construction du nouvel immeuble fédéral à Shawinigan





SHAWINIGAN, QC, le 2 juin 2022 /CNW/ - Au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, annonceront le début des travaux de construction du nouvel immeuble fédéral à Shawinigan et procéderont à la première pelletée de terre sur place. Le lancement sera suivi d'une période de questions avec les médias.

Date : Le vendredi 3 juin 2022 Heure : 10 h (heure de l'Est) Emplacement : 4695, boulevard de Shawinigan-Sud

Shawinigan (Québec)

Renseignements à l'intention des médias

Les membres des médias qui désirent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] avant 9 h le vendredi 3 juin. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire dans tous vos déplacements intérieurs.

