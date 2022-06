URGENT: La publication par l'Association des femmes autochtones du Canada de sa fiche d'évaluation annuelle des progrès accomplis par le Canada dans la mise en oeuvre du Plan d'action national FFADA est reportée à VENDREDI 3 JUIN, à 10 heures, heures de l'Est





OTTAWA, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) reporte d'un jour la publication de sa première fiche d'évaluation annuelle pour noter les progrès accomplis par le gouvernement fédéral dans la promulgation du Plan national d'action et de La voie fédérale pour répondre aux 231 Appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) :



Quand : vendredi 3 juin 2022, à 10 heures, heure de l'Est

Où : www.nwac.ca

Par la même occasion, l'AFAC publiera une analyse de ses propres progrès relativement aux engagements qu'elle a pris en réponse au rapport de l'Enquête, qui font partie de son plan d'action publié il y a un an, qui s'intitule Nos appels, nos actions.

Malgré le fait qu'il n'y aura pas de conférence de presse pour annoncer la publication de ces rapports, les membres des médias qui veulent prendre des dispositions pour interviewer la directrice générale, Lynne Groulx, jeudi ou vendredi peuvent le faire en contactant :

Gloria Galloway, par courriel : [email protected] ou par téléphone : 613-447-6648.

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :