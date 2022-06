Growatt lance un nouveau site internet pour promouvoir sa nouvelle gamme de stations électriques portables





SHENZHEN, Chine, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Growatt est ravi d'annoncer le lancement de son nouveau site internet www.growattportable.com qui sera mis en service le 1er juin 2022. Pour toucher ses marchés verticaux à croissance rapide, le nouveau site internet fera la promotion de son nouveau portefeuille de stations électriques portables qui a été dévoilé en avril dernier.

« Growatt est déterminée à mettre en avant l'énergie intelligente grâce à une énergie verte durable. Dans le passé, notre solution se contentait de fournir de l'énergie sur place, mais nous avons développé une nouvelle ligne de stations électriques portables dans l'espoir que l'énergie verte puisse être utilisée à l'extérieur afin d'offrir des solutions d'énergie verte pour toutes les situations », a déclaré Lisa Zhang, directrice générale du marketing chez Growatt. La centrale Infinity 1500 de Growatt, qui vient de sortir, dispose d'une batterie d'une capacité de 1 554 Wh, d'une puissance de sortie de 2 000 W et permet d'alimenter 95% des appareils domestiques et de plein air. Il présente une grande vitesse de charge solaire et de CA et peut être chargé à 80% en à peine une heure, ce qui en fait le compagnon idéal pour les activités de plein air et une alimentation de secours fiable pour la maison.

Contrairement aux produits traditionnels de Growatt, la nouvelle station électrique portable est principalement destinée aux amateurs de plein air et aux utilisateurs qui ont besoin de solutions d'alimentation de secours sans installation. Il s'agit d'une nouvelle clientèle pour Growatt, qui diffère des précédentes quant aux profils d'utilisateurs et aux habitudes d'achat. Le lancement du site internet offrira une plateforme de communication plus intuitive, conviviale et interactive qui permettra d'atteindre les utilisateurs finaux de ce type.

« Grâce à ce nouveau site, nous pouvons interagir directement avec nos utilisateurs et mieux communiquer avec le marché. Nous croyons que cela nous aidera à optimiser sans cesse nos produits et services. Le lancement du nouveau site internet fait écho à notre promesse de toujours faire de l'expérience utilisateur une priorité absolue », a ajouté Lisa Zhang.

Le nouveau site internet s'accompagnera d'une nouvelle identité visuelle, en lien avec la stratégie d'expansion de l'entreprise. À l'avenir, Growatt lancera d'autres produits pour compléter l'écosystème de l'énergie portable, donnant aux utilisateurs une vraie liberté d'utiliser de l'énergie propre n'importe quand, n'importe où.

Pour en savoir plus sur la nouvelle station électrique portable de Growatt et les offres connexes, veuillez consulter le nouveau site internet www.growattportable.com .

