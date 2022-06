/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le Parti Québécois se lève pour désenclaver la Côte-Nord!/





QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de René?Lévesque et leader parlementaire du Parti Québécois, Martin Ouellet, participera à une manifestation en faveur de la construction d'un pont enjambant la rivière Saguenay à la hauteur de Tadoussac, ce jeudi 2 juin vers 13 h 30.

À cette occasion, le député sera accompagné du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

L'initiative est celle de la Coalition Union 138, formée d'élus, d'organismes et d'entreprises de la Côte?Nord et de Charlevoix, laquelle est appuyée par les communautés de la Nation Innue du Nitassinan, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, l'Alliance des chambres de commerce de la Côte?Nord ainsi que la Société du pont sur le Saguenay. Certains de ses membres et alliés seront d'ailleurs présents devant l'Assemblée nationale les 1er et 2 juin prochains dans le cadre de l'événement Mamu un pont entre nous, auquel est conviée toute la population.

Il est à noter qu'à l'instar de MM. Ouellet et St-Pierre Plamondon, les représentants de la Coalition Union 138 et des organisations l'appuyant seront disponibles pour des entrevues, et ce, de 14 h à 15 h 30 les 1er et 2 juin.

AIDE-MÉMOIRE - MANIFESTATION EN FAVEUR D'UN PONT SUR LE SAGUENAY

Présence du député de René-Lévesque, Martin Ouellet,

et du chef du Parti Québécois, Paul St?Pierre Plamondon

DATE : Le jeudi 2 juin 2022



HEURE : 13 h 30



LIEU : Devant l'Assemblée nationale

