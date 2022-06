Sous la direction du président et chef de l'exploitation Sylvain Lauzon, Groupe Calypso-Valcartier se joint à Premier Parks, LLC





Premier Parks, le plus important exploitant indépendant de parcs d'attractions touristiques en Amérique du Nord, assumera la gestion à compter de juin 2022

SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Actif au sein de l'organisation depuis près de 15 ans, Sylvain Lauzon, président et chef de l'exploitation du Groupe Calypso-Valcartier, dirigera la plus grande destination de divertissement de l'Est du Canada vers une nouvelle ère d'expériences inoubliables. À compter de juin 2022, l'entreprise de villégiature emblématique accueillera un nouveau propriétaire - EPR Properties, et un nouvel opérateur - Premier Parks, LLC. Groupe Calypso-Valcartier continuera d'être dirigé par monsieur Lauzon qui pourra désormais s'appuyer sur l'expertise de professionnels combinant 250 années d'expérience en gestion de parcs thématiques et aquatiques.

« Nous sommes ravis de nous joindre à Premier Parks, un groupe dont la réputation n'est plus à faire. L'expertise considérable de l'entreprise nous aidera à poursuivre notre histoire de croissance et à offrir des expériences inégalées à nos visiteurs », a déclaré Lauzon. « Il n'y a tout simplement aucun autre groupe dans notre industrie qui combine plus d'expérience dans la conception, la construction et l'exploitation d'attractions touristiques. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour développer nos parcs et pour que nos visiteurs continuent de faire le plein de souvenirs inoubliables. »

Premier Parks ne prévoit aucun changement organisationnel et s'engage à travailler avec l'équipe de direction pour assurer la continuité des activités commerciales. L'ensemble des emplois sont préservés et la saveur distincte de chaque parc sera présentée comme un argument commercial incontournable sur son marché spécifique.

« C'est un moment très excitant pour accueillir Village Vacances Valcartier et Calypso dans notre grande famille de parcs », a déclaré le président-directeur général de Premier Parks, Kieran Burke. « Le Québec est un marché très spécial dont nous connaissons la spécificité. Nous nous engageons à honorer l'héritage de la famille Drouin, et non à changer l'essence de ce qui a été construit ici et adopté par tant de personnes dans l'Est du Canada. Nous avons une grande confiance envers les équipes de direction actuelles et envers le leadership de Sylvain Lauzon. »

Après une incroyable réussite entrepreneuriale, la famille Drouin a pris une décision difficile. Même s'ils ne seront plus impliqués, ils sont extrêmement confiants dans le leadership de la nouvelle direction et enthousiasmés par les nouvelles perspectives qui s'offrent maintenant au Groupe Calypso-Valcartier. Ils sont convaincus que cette transition constitue la meilleure option pour assurer l'avenir des parcs, de leurs employés, de la communauté locale et des attractions.

Le Groupe Calypso-Valcartier, maintenant membre de la famille de Premier Parks, comprend :

Calypso - Le plus grand parc aquatique du Canada comprenant 35 glissades d'eau, dont la plus haute tour de glissades d'eau au Canada, deux rivières thématiques immersives et la plus grande piscine à vagues au Canada, située à 35 kilomètres à l'est d'Ottawa à Limoges, en Ontario.

Village Vacances Valcartier - Situé à Saint-Gabriel-de-Valcartier, ce complexe touristique et de loisirs comprend une vaste gamme d'hébergement, le plus grand Centre de jeux d'hiver en Amérique du Nord et deux parcs aquatiques. À seulement 20 minutes au nord de la ville de Québec, Village Vacances Valcartier vous offre du plaisir 365 jours par année.

Hôtel Valcartier , un hôtel quatre étoiles haut de gamme avec 153 chambres, des espaces de réunion, de multiples expériences de restauration et des boutiques de détail, et l'Aroma Spa offrant une expérience thermale et des soins personnels complets;

, un hôtel quatre étoiles haut de gamme avec 153 chambres, des espaces de réunion, de multiples expériences de restauration et des boutiques de détail, et l'Aroma Spa offrant une expérience thermale et des soins personnels complets; Bora Parc , un immense parc aquatique intérieur à thème polynésien de 102 000 pieds carrés avec 14 glissades, une grande piscine à vague, une rivière d'aventure thématique, une vague de surf double et une eau chauffée à 86 degrés toute l'année;

, un immense parc aquatique intérieur à thème polynésien de 102 000 pieds carrés avec 14 glissades, une grande piscine à vague, une rivière d'aventure thématique, une vague de surf double et une eau chauffée à 86 degrés toute l'année; Parc aquatique extérieur , avec 35 glissades d'eau, 100 jeux d'eau, deux rivières thématiques et une gigantesque piscine à vagues;

, avec 35 glissades d'eau, 100 jeux d'eau, deux rivières thématiques et une gigantesque piscine à vagues; Hôtel de Glace , le célèbre hôtel de glace accueille plus de 100 000 visiteurs hivernaux chaque année, avec de charmantes suites thématiques d'inspiration artisanale, un grand hall, un bar de glace et la chapelle à couper le souffle;

, le célèbre hôtel de glace accueille plus de 100 000 visiteurs hivernaux chaque année, avec de charmantes suites thématiques d'inspiration artisanale, un grand hall, un bar de glace et la chapelle à couper le souffle; Centre de jeux d'hiver , le plus grand complexe de glissades d'hiver en Amérique du Nord, comprend 35 glissades sur tube à sensations fortes, les pistes à grande vitesse du secteur de l'Himalaya, le secteur de l'Avalanche avec du rafting sur neige unique et l'Everest, avec une chute de 110 pieds qui est la glissade avec la plus grande accélération au pays;

, le plus grand complexe de glissades d'hiver en Amérique du Nord, comprend 35 glissades sur tube à sensations fortes, les pistes à grande vitesse du secteur de l'Himalaya, le secteur de l'Avalanche avec du rafting sur neige unique et l'Everest, avec une chute de 110 pieds qui est la glissade avec la plus grande accélération au pays; Camping Valcartier , situé dans un magnifique boisé naturel à proximité de l'hôtel et du parc aquatique extérieur, comprend plus de 600 emplacements pour tentes, roulottes et VR.

À propos du Groupe Valcartier-Calypso

Groupe Calypso-Valcartier exploite Calypso, un parc aquatique extérieur situé à Limoges, en Ontario, et Village Vacances Valcartier, un centre de villégiature quatre saisons situé à Saint-Gabriel-de-Valcartier, à 20 minutes au nord de la ville de Québec. Village Vacances Valcartier comprend l'Hôtel Valcartier, un hôtel quatre étoiles de 153 chambres, l'Aroma Spa, offrant une expérience thermale et des soins personnels complets, le Bora Parc, un immense parc aquatique intérieur affichant 86 degrés à l'année, le célèbre Hôtel de Glace, une structure éphémère unique en Amérique du Nord, un parc aquatique extérieur, ainsi que le plus grand Centre de jeux d'hiver en Amérique du Nord. Groupe Calypso Valcartier offre du divertissement pour toute la famille, 365 jours par année.

À propos de Premier Parks, LLC :

Premier Parks, LLC possède, exploite et gère des parcs thématiques, des parcs aquatiques, des hébergements et des sites multi-usages aux États-Unis et au Canada. En tant que plus grand opérateur d'attractions et d'expériences touristiques indépendant en Amérique du Nord, Premier Parks peut compter sur plus de 250 ans d'expérience combinée au sein de ses équipes.

Le portefeuille actuel de Premier Parks est composé de 13 propriétés différentes comprenant les parcs aquatiques Wet 'n' Wild à Toronto et à Hawaï; Pacific Park à Santa Monica; le Musée de la ville de Saint-Louis; le parc thématique et aquatique Elitch Gardens à Denver; le parc thématique et aquatique Wild Waves à Seattle; le Nashville Shores Lakeside Resort; le parc aquatique Ocean Breeze à Virginia Beach ; les parcs aquatiques Hawaiian Falls The Colony et Garland à Dallas; le parc thématique et aquatique Magic Springs à Hot Springs; le parc aquatique Island H2O à Orlando et le parc aquatique Rapids à West Palm Beach.

À propos de EPR

EPR Properties (NYSE : EPR) est la première fiducie de placement immobilier (REIT) investissant dans des parcs d'attractions, des cinémas, des stations de ski et d'autres propriétés de divertissement de premier choix. Ils se concentrent sur les sites immobiliers qui génèrent des bénéfices en offrant des divertissements et des loisirs hors domicile auxquels les consommateurs choisissent d'investir leurs temps libres et leur budget discrétionnaire. Avec près de 6,5 milliards de dollars d'investissements totaux dans 44 états, ils adhèrent à des critères de souscription et d'investissement rigoureux centrés sur les principales normes de flux de trésorerie au niveau de l'industrie, de la propriété et des locataires. L'approche ciblée offre un avantage concurrentiel et un potentiel de rendements stables et attrayants. De plus amples informations sont disponibles sur www.eprkc.com.

