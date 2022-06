My Intelligent Machines lance un nouveau logiciel: un puissant outil dédié au développement de médicaments en oncologie





My Intelligent Machines (MIMs), un chef de file en biologie des systèmes, en bioinformatique et en intelligence artificielle qui exploite l'immense potentiel de ces domaines, lance aujourd'hui un produit destiné à changer la manière dont les sociétés en oncologie préparent leurs études cliniques.

Les scientifiques en sciences de la vie ont maintenant accès à une plateforme sophistiquée en biologie des systèmes et en apprentissage machine spécifiquement conçue pour eux, et qui leur permettra de prédire les bons répondants aux nouveaux traitements avec une performance plus de deux fois supérieure à celle des autres méthodologies disponibles. De plus, ils seront capables d'achever l'équivalent d'un mois de travail en une seule journée et d'obtenir des résultats au dixième du coût de services de consultation en bioinformatique et en analyse de données. La solution logicielle de MIMs en oncologie utilise des données sur l'expression génique de 16 000 patients couvrant plus de 200 types de cancers et peut fournir un précieux éclairage sur les mécanismes d'action des médicaments et les synergies médicamenteuses, dans des contextes de patients individualisés.

« Comme biologiste, j'ai toujours rêvé de gagner en autonomie dans mes recherches nécessitant du séquençage de nouvelle génération ; d'avoir la capacité d'aller au bout de mes idées et de mes réflexions sans le coût, le temps et la dépendance aux autres pour m'aider à traiter et analyser mes propres données », déclare Sarah Jenna, co-fondatrice et PDG de MIMs. « Avec MIMs, les scientifiques en sciences de la vie peuvent maintenant exploiter les immenses capacités de la biologie des systèmes et de l'intelligence artificielle en toute indépendance, et utiliser leurs vastes connaissances et leur propre expérience de chercheurs en biologie du cancer pour repousser les limites de l'innovation et de la découverte de médicaments. »

Le produit de MIMs en recherche oncologique apporte une plus-value pour soutenir des décisions stratégiques sur la priorisation des indications au stade préclinique. Il permet aux chercheurs d'augmenter le taux de succès d'études cliniques de phases II et III ; d'envisager de nouveaux traitements combinés efficaces et d'accélérer la découverte précoce de biomarqueurs de grand intérêt pour développer plus rapidement des tests compagnons.

La plateforme de MIMs intègre la base de connaissances MIMsight? laquelle combine des milliards de points de données et d'autres renseignements extraits de la littérature scientifique, de bases de données publiques, de données multiomiques et cliniques de patients ? et notre algorithme exclusif IG2 qui infère des interactions géniques dans les tumeurs et les systèmes immunitaires des patients. La plateforme génère de saisissantes cartographies humaines de patients individualisés, qui fournissent des niveaux de précision auparavant inconcevables pour créer des sous-groupes de patients, identifier leurs caractéristiques moléculaires et cliniques, prédire leur réponse à de nouveaux traitements et identifier des cibles thérapeutiques et des biomarqueurs efficaces.

Sarah Jenna ajoute, en riant : « Il y a six ans, lorsque nous expliquions ce que nous voulions que notre plateforme fasse, on nous répondait que c'était de la science-fiction ! Aujourd'hui, ces mêmes personnes se procurent des licences annuelles de notre produit ».

My Intelligent Machines sera à Chicago cette semaine, à la conférence de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et invite les congressistes à visiter notre kiosque (emplacement IH20) pour en apprendre davantage sur cette nouvelle approche pleine de promesses. Pour souligner le lancement de notre produit, ainsi que notre retour physique à l'ASCO, MIMs propose un tarif promotionnel spécial incluant 30 pour cent de réduction sur les ensembles logiciels Lite et Plus de sa plateforme SaaS. La société invite également les personnes intéressées par un essai gratuit de 30 jours à la contacter directement.

À propos de My Intelligent Machines

MIMs est une société de service logiciel (SaaS) dont la plateforme en intelligence augmentée intègre la biologie des systèmes, le calcul distribué et l'apprentissage machine pour tirer profit du plein potentiel de la recherche translationnelle inversée. Dans plusieurs domaines, dont l'oncologie, les troubles immunitaires ou les maladies infectieuses, MIMs redéfinit les paradigmes de la recherche au niveau de la caractérisation endotypique, de la priorisation des indications et de la découverte de cibles et de biomarqueurs en offrant une plus grande performance que d'autres approches, 30 fois plus vite et à un dixième du coût.

