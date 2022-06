ALIMENTATION COUCHE-TARD S'APPRÊTE À DÉPLOYER DES CAISSES INTELLIGENTES DANS PLUS DE 7 000 MAGASINS COUCHE-TARD ET CIRCLE K À TRAVERS SON RÉSEAU MONDIAL À L'AIDE DE LA TECHNLOGIE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE MASHGIN





À la suite du déploiement réussi dans près de 500 magasins, un accord a été conclu avec Mashgin pour installer plus de 10?000 caisses intelligentes libre-service de nouvelle génération utilisant la vision par ordinateur dans des magasins aux États-Unis, au Canada et en Europe.

LAVAL, QC et PALO ALTO, Calif, le 2 juin 2022 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (TSX : ATD) l'un des plus importants exploitants de magasins d'accommodation à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle déploiera plus de 10?000 systèmes de caisses sans contact de Mashgin appelées « caisses intelligentes » dans plus de 7 000 de ses magasins Couche-Tard et Circle K au cours des trois prochaines années. Le système de caisses libre-service alimenté par intelligence artificielle conçu par Mashgin permettra d'accélérer jusqu'à 400 % le temps de passage à la caisse des clients et clientes, offrant ainsi aux employés en magasin plus de temps pour aider les clients. Une courte vidéo de l'expérience de caisse intelligente de Circle K peut être regardée en cliquant sur le lien suivant (disponible en anglais seulement).

L'accord conclu avec Mashgin donne le coup d'envoi au déploiement à l'échelle mondiale de ce système d'avant-garde et représente l'une des plus grandes mises à l'échelle de la technologie de caisses utilisant la vision par ordinateur à ce jour. L'accord prend appui sur le déploiement réussi depuis 2020 du système de Mashgin dans près de 500 magasins Circle K aux États-Unis et en Suède, ainsi que dans le magasin-laboratoire d'innovation de commerce au détail de Couche-Tard situé sur le campus de l'Université McGill, à Montréal.

Appelé « caisses intelligentes » dans les magasins Couche-Tard et Circle K, le système de caisses sans contact de Mashgin (Touchless Checkout System) est un appareil de comptoir compact qui s'intègre facilement à l'aménagement existant du magasin. Il utilise la vision par ordinateur pour reconnaître les articles présentés sous pratiquement n'importe quel angle et les enregistre instantanément en une seule transaction. Les clients déposent leurs articles sur le système de caisses sans contact de Mashgin, qui utilise des caméras pour tout enregistrer en moins d'une seconde. Il n'est pas nécessaire de télécharger une application ni de chercher et de numériser des codes-barres. Les acheteurs n'ont qu'à déposer leurs articles, payer comme à l'habitude et le tout est réglé en aussi peu que 10 secondes, soit huit fois plus rapidement qu'avec les caisses libre-service courantes.

« Nous sommes engagés à investir dans une technologie qui établit une nouvelle norme sur le plan de l'accommodement pour nos clients et à faire progresser notre mission de faciliter leur vie un peu plus chaque jour », a déclaré Magnus Tägtström, vice-président, Innovation mondiale chez Couche-Tard. « Le système de caisses intelligentes optimisé par la technologie révolutionnaire de Mashgin réduit les files d'attente, améliore l'expérience client et libère nos équipes pour qu'elles puissent se concentrer à aider nos clients et clientes. Nous avons hâte de déployer cette nouvelle plateforme dans les magasins de notre réseau. »

Selon Mukul Dhankar, chef de la direction technologique et cofondateur de Mashgin : « La technologie de base de Mashgin représente une avancée majeure dans le monde de l'intelligence artificielle. En renforçant les modèles de vision par ordinateur avec des données tridimensionnelles, nous sommes en mesure d'atteindre une précision de 99,9 % lors de l'enregistrement des articles. Cette innovation permet également au système de différencier facilement les articles de tailles diverses, mais d'aspect similaire et lui permet également de reconnaître les mets à emporter comme les pizzas ou les items de grillades qui peuvent avoir une apparence légèrement différente d'une fois à l'autre. Un autre élément clé de notre technologie est sa capacité à apprendre à reconnaître de nouveaux objets en moins d'une minute et à synchroniser ces données entre les magasins. Ainsi, un nouveau magasin peut être mis sur pied en moins d'une heure. »

Des sondages menés auprès des premiers utilisateurs du système de Mashgin où il a été déployé dans certains magasins Couche-Tard et Circle K montrent que 80 % d'entre eux préfèrent Mashgin aux méthodes de paiement traditionnelles et de libre-service. Les récentes mises à jour apportées au système qui permettent le paiement par argent comptant, l'achat de carburant et la prise en charge des programmes de fidélisation clés comme Sip & Save (aux États-Unis) ont mené à une adoption-client marquée. Dans certains magasins, les caisses intelligentes sont déjà le moyen de paiement préféré des clients.

« Nous avons reçu de très bons commentaires de la part de nos clients et clientes dans les magasins où les caisses intelligentes ont été déployées, et il est facile de comprendre pourquoi. La plateforme de Mashgin est incroyablement simple à utiliser et très intuitive pour les clients », a déclaré Alex Miller, premier vice-président, Opérations, Amérique du Nord, et Optimisation commerciale globale de Couche-Tard. « Grâce à cet accord, je suis convaincu que nous allons mettre à l'échelle un outil de grande qualité qui facilite la vie de nos clients et clientes et des membres de notre équipe, ce qui nous permettra de gagner du temps et de placer nos clients et nos gens au premier plan de nos activités à l'échelle mondiale. »

À ce jour, Mashgin a traité plus de 36 millions de transactions dans plus de 800 points de vente, y compris auprès de Circle K et d'autres chaînes de magasins d'accommodation, d'aéroports, d'entreprises Fortune 500 et dans plus de 30 stades sportifs et lieux de divertissement emblématiques aux États-Unis.

« Notre vision a toujours été d'améliorer la vie des gens et de leur offrir plus de temps dans leur journée », a déclaré Abhinai Srivastava, chef de la direction et cofondateur de Mashgin. « Jusqu'à maintenant, nous avons permis à des gens d'éviter plus de 30 années de files d'attente. Nous sommes honorés de travailler avec l'équipe exceptionnelle de Couche-Tard pour nous permettre de réaliser ces économies de temps dans le monde entier. »

Mashgin et Couche-Tard cherchent activement à pourvoir de nombreux postes pour contribuer aux innovations en matière d'expérience client dans le domaine de la vente au détail. Pour postuler chez Mashgin, veuillez cliquer ici. Pour postuler pour un emploi chez Couche-Tard, veuillez cliquer ici.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14?100 magasins, dont approximativement 10?800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124?000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

À propos de Mashgin

Grâce à l'intelligence artificielle, Mashgin facilite la vie de tous les jours des gens. Son système de caisses intelligentes sans contact est le système de caisses libre-service utilisant l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur le plus rapide au monde. Les consommateurs et consommatrices exigent des récompenses immédiates. Le système de caisses sans contact de Mashgin élimine la frustration des consommateurs et consommatrices, tout en augmentant le chiffre d'affaires des détaillants puisque les paiements à la caisse se font quatre fois plus rapidement qu'avec des caissiers et caissières et des points de vente courants. Fini la recherche et le balayage de codes-barres : les clients et clientes placent simplement leurs articles sur le plateau de Mashgin et paient par voie électronique. Le tour est joué parfois en moins de 10 secondes.

Fondée en 2013 et établie à Palo Alto, en Californie, Mashgin est une entreprise privée qui bénéficie de l'appui de NEA, Matrix Partners, Susa Ventures et Y Combinator. Suivez Mashgin sur Twitter et Linkedin ou apprenez-en davantage sur Mashgin à www.mashgin.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

