Lightspeed lance un réseau B2B révolutionnaire afin de connecter les marques et les détaillants

Combinant la puissance du Réseau de fournisseurs Lightspeed original et de NuORDER par Lightspeed, la nouvelle plateforme B2B Lightspeed connectera ensemble des milliers de marques parmi les plus réputées au monde et les détaillants, permettant ainsi aux commerçants de commander instantanément et de vendre de manière fluide sur n'importe quel canal

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences clients exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle plateforme B2B Lightspeed pour les détaillants de mode, d'articles de plein air et d'articles de sports en Amérique du Nord, avec de nouveaux secteurs d'activités et fonctionnalités disponibles au cours des prochains mois. Le lancement de cette nouvelle solution transformatrice reliera ensemble les détaillants et des milliers de marques comptant parmi les plus populaires au monde, grâce à un outil de pointe de réseau de fournisseurs qui intègre les commandes B2B directement dans le système de point de vente (PDV).

« Après quatre ans à la tête d'un commerce de détail, je n'ai jamais, de toute ma carrière, été aussi emballée par un produit pour les détaillants », a déclaré Christine Iksic, utilisatrice de B2B Lightspeed, et fondatrice et chef de la direction de 3 Rivers Outdoor Co. « Je suis tellement contente que la plateforme B2B Lightspeed existe, et je vais dire à toutes les marques qu'elles doivent passer à B2B Lightspeed.»

Cette solution innovatrice unique est le point culminant de l'intégration de la technologie résultant de l'acquisition de NuORDER par Lightspeed à même le système PDV Lightspeed pour détaillants. La plateforme B2B Lightspeed compte des milliers de marques, telles que Tom Ford, Coach, Theory, Black Diamond et Outdoor Voices. Les détaillants pourront utiliser cette plateforme afin de commander directement auprès des marques dans la plateforme commerciale Lightspeed.

« Nous avons vu une occasion formidable de transformer la façon dont les détaillants travaillent avec leurs marques », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Avec la technologie et l'expertise apportées par l'acquisition de NuORDER, nous avons été en mesure de créer un réseau de fournisseurs de marques intégré et véritablement innovateur pour l'industrie du commerce de détail. Nous avons complètement réinventé le processus d'achats et de gestion des stocks pour les marques et les détaillants, et la plateforme B2B Lightspeed offre aux détaillants un réseau robuste de marques haut de gamme. »

Aujourd'hui, la chaîne logistique de la vente en gros entre les détaillants indépendants et les marques est parsemée d'inefficacités et de processus archaïques. Les deux côtés utilisaient des systèmes complètement indépendants, sans aucune connexion ou intégration de données - jusqu'à maintenant. Les flux de travail existants ne répondent pas aux besoins des détaillants modernes en ce qui a trait à l'acquisition, la gestion et la distribution des stocks, ce qui met à risque les revenus pour tous les acteurs. De plus, les rapports de ventes sont organisés de manière compartimentée, ce qui veut dire que les marques ne savent pratiquement rien de ce qui se vend auprès des consommateurs. Sans cette information, les marques ne peuvent pas assister les détaillants en les aidant de manière proactive avec le réapprovisionnement et les échanges, et en anticipant les besoins des consommateurs.

La nouvelle plateforme B2B Lightspeed améliorer la connexion entre les marques et les détaillants, afin d'automatiser l'expérience de vente omnicanal et de libérer les détaillants de flux de travail manuels et fastidieux. La plateforme B2B Lightspeed réduit les frictions, permet de gagner du temps et offre des informations additionnelles en mettant un même réseau à la portée des détaillants et des marques.

Avantages de la plateforme B2B Lightspeed pour les détaillants

Commande sur demande accessible. Des catalogues numériques accessibles directement à partir de la plateforme B2B Lightspeed facilitent le magasinage et les commandes de produits auprès des marques partenaires existantes.

Gains de temps considérables pour la gestion des stocks et les commandes pour les détaillants et capacité omnicanal. Plus besoin de photographier ou de cataloguer les nouveaux stocks. Les détaillants passent leurs commandes directement dans le système PDV Lightspeed pour détaillants et gagnent du temps en ayant sur-le-champ tous les détails de la commande, les produits et les données d'inventaire mis à jour dans leur système, le tout prêt immédiatement pour la vente en boutique ou en ligne dans n'importe quel canal.

Découvrez de nouvelles marques et connectez-vous à elles en tant que détaillant qualifié. Grâce à la relation solide qu'entretient la plateforme B2B Lightspeed avec les marques, les marques les plus populaires se retrouvent directement dans l'arrière-boutique de chaque détaillant Lightspeed.

Avantages pour les marques

Informations fondées sur des données fiables. Lorsque le déploiement initial de B2B Lightspeed sera terminé, les marques auront un accès direct aux données de ventes de leurs produits chez l'ensemble des détaillants dans l'écosystème Lightspeed, les rapprochant ainsi des consommateurs grâce à une rétroaction directe leur fournissant de l'information sur les produits.

Contrôlez les catalogues et partagez les attributions importantes. Partagez et tenez à jour facilement un catalogue de marque dans l'ensemble du réseau de détaillants qualifiés Lightspeed.

Toutes les commandes en un seul endroit. Lorsque le déploiement initial de B2B Lightspeed sera terminé, les marques seront en mesure de recevoir en un seul et même endroit les commandes de l'ensemble de l'écosystème de clients Lightspeed.

« L'industrie des commandes des détaillants auprès des grossistes n'est pas fonctionnelle, et nous nous sommes toujours senti la responsabilité de régler ce problème des deux côtés de l'équation, tant pour les marques que les détaillants », a déclaré Heath Wells, directeur général de la nouvelle plateforme B2B Lightspeed et cofondateur de NuORDER . « Avec ce lancement, nous offrons pour les marques et les détaillants une valeur transformatrice qui constitue un point d'inflexion dans l'histoire du commerce de détail. Ce nouvel outil permet aux commerces indépendants de découvrir de nouveaux produits, d'obtenir des informations précieuses qui leur étaient auparavant inaccessibles et d'accéder aux catalogues de produits et commandes intégrées en un seul et même réseau. Les perturbations des deux dernières années ont conforté la nécessité pour les détaillants indépendants de tirer parti de la technologie afin de demeurer agiles. La nouvelle plateforme B2B Lightspeed cadre parfaitement avec notre mission visant à consolider leur résilience opérationnelle. »

La plateforme B2B Lightspeed achevée fournira aux marques des outils robustes pour vendre en temps réel avec des données et rétroactions en temps réel au sujet de leurs produits, accélérant ainsi la boucle de rétroaction entre les consommateurs et les marques, afin que celles-ci puissent évaluer les tendances en temps réel. La plateforme B2B est présentement déployée exclusivement auprès des clients du système PDV Lightspeed pour détaillants en Amérique du Nord, dans les secteurs de la mode, des vêtements, des chaussures, des articles de plein air et des articles de sport. Les détaillants sélectionnés peuvent accéder à la plateforme B2B Lightspeed directement à partir de leur système PDV Lightspeed pour détaillants.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris de l'information au sujet de l'offre de produits de Lightspeed et de sa feuille de route des produits prévus. Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

