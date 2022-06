UNE TROISIÈME PROVINCE CANADIENNE CHOISIT SMARTGUIDE POUR OFFRIR UNE SOLUTION DE REGISTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE





MONTRE?AL, QC / ACCESSWIRE / June 2, 2022 / Alphinat Inc. (TSX-VN : NPA) Alphinat Inc. (TSXV :NPA) annonce avoir e?te? choisit, en partenariat avec une importante firme canadienne de consultation en TI, par l'une des provinces les plus peuple?es du Canada pour de?velopper un registre des gaz a? effet de serre.

« Nous sommes ravis que cette grande province industrielle nous ait confie?e ce mandat d'e?laborer un registre pour aider a? lutter contre les effets nocifs des gaz a? effet de serre » de?clare Denis Michaud, chef de la solution et de la se?curite? chez Alphinat « et nous sommes impatients de fournir la solution dans leurs de?lais serre?s. » il ajoute.

« Notre solution SmartGHGR.ca est conc?ues pour tirer parti des composants communs et des investissements informatiques existants de nos clients afin d'aider a? re?duire conside?rablement les risques de livraison pour nos clients », a de?clare? Curtis Page. PDG chez Alphinat.

Afin d'assurer une croissance plus importante, Alphinat a e?largi conside?rablement ses horizons en comptant de?sormais quatre grands axes de de?veloppement :

1) SmartGuide® E?dition Portail pour Dynamics 3651 permet d'optimiser la manie?re dont les clients conc?oivent et de?ploient des services en ligne a? partir de Microsoft Dynamics 365. Cette solution sera est disponible en mode SaaS ainsi qu'en mode de de?ploiement dans les environnements du client ;

2) Le registre des gaz a? effet de serre SmartGuide® est une solution (SmartGHGR.ca) fintech verte permettant aux gouvernements et a? l'industrie de travailler ensemble pour re?duire les effets nocifs des gaz a? effet de serre. Alphinat compte actuelement trois clients provinciaux pour notre solution SmartGHGR.ca ;

3) SmartGuide® Re?clamation solutions (SmartClaims.ca) sont de?veloppe?es en collaboration avec un partenaire de taille majeure spe?cialise? en conseil informatique, qui vise a? offrir une productivite? ine?gale?e aux clients de diffe?rents e?tats dont le gouvernement fe?de?ral et les municipalite?s pour les demandes de re?clamations financie?res, demandes concernant l'arbitrage et les re?glements d'indemnisation financie?re ainsi que les re?glements de recours collectifs avec des services personalise?s destine?s aux citoyens et applications internes ;

4) SmartGuide® CIVIC Portail pour les services municipaux, les permis et les licences et SmartGuide® Municipal Cloud sont des solutions de Cloud municipal et sur site. Ceux-ci sont utilise?s pour les solutions de back-office front-end qui ne?cessitent un portail se?curise? et robuste et d'autres services nume?riques pour une expe?rience utilisateur ame?liore?e a? la fois pour les villes et leurs citoyens

Tous sont disponibles en mode SaaS ainsi que sur site.

A? propos d'Alphinat

Chez Alphinat, nous sommes motive?s par la passion de rendre le de?veloppement d'applications a? la porte?e de tous et l'interope?rabilite? des syste?mes appartient au passe?. Nous permettons aux personnes ayant la vision de l'apparence et du comportement d'une application finie de faire partie inte?grante de l'e?quipe de de?veloppement. Apre?s tout, quel meilleur moyen d'assurer le succe?s d'un projet que d'impliquer les individus le plus pre?s des utilisateurs finaux tout au long du processus?

C'est pourquoi nous vous apportons de nouvelles fac?ons d'habiliter les bonnes personnes au bon moment tout au long de le processus de de?veloppement d'applications. En me?me temps, nous travaillons constamment a? re?duire le besoin de coder afin de rendre le de?veloppement et la maintenance d'applications plus simples, tout en re?duisant les risques d'erreurs.

E?nonce?s prospectifs

Certaines de?clarations du pre?sent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la socie?te?, constituent des "e?nonce?s prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilie?res applicables. Les e?nonce?s prospectifs sont ne?cessairement fonde?s sur un certain nombre d'estimations et d'hypothe?ses qui, bien que la direction les conside?re vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de fac?on inhe?rente a? des incertitudes et a? des risques importants sur les plans commercial, e?conomique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces e?nonce?s prospectifs sont assujettis a? des risques, a? des incertitudes et a? d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des e?carts importants entre les re?sultats, le rendement ou les re?alisations re?els de la socie?te? et les re?sultats, le rendement ou les re?alisations futurs de?crits de fac?on explicite ou implicite dans ces e?nonce?s prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un e?cart conside?rable entre les re?sultats re?els et ceux de?crits dans les e?nonce?s prospectifs; parmi eux, citons la capacite? de la socie?te? a? accroitre l'acceptation de ses produits sur le marche? et a? pe?ne?trer de nouveaux marche?s; l'existence de de?fauts ou de proble?mes non de?cele?s dans les produits de la socie?te?; l'aptitude de la socie?te? a? ge?rer sa croissance; la capacite? de la socie?te? a? faire face a? la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de proprie?te? intellectuelle de la socie?te? et les litiges mettant en cause ces droits; la de?pendance de la socie?te? envers le savoir-faire de son personnel cle?; et l'accessibilite? de la socie?te? a? des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voila? une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos e?nonce?s prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux e?nonce?s prospectifs. Le pre?sent avis s'applique expresse?ment a? tous les e?nonce?s prospectifs e?crits ou oraux attribuables a? Alphinat ou a? toute personne s'exprimant au nom de la socie?te?. La socie?te? de?cline toute intention ou obligation de mettre a? jour publiquement ces e?nonce?s prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'e?ve?nements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs a? la socie?te? sont de?crits plus en de?tail dans le rapport annuel de cette dernie?re.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilite? quant a? la pertinence ou a? l'exactitude du pre?sent communique? de presse.

1) Dynamics 365 est une marque commerciale de Microsoft Corporation

