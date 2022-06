Les fraises du Québec sont arrivées !





LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Quel bonheur de voir arriver les premières fraises du Québec?! Les premières récoltes ont été réalisées dans la grande région de Montréal au grand plaisir des petits et grands. Les techniques de production utilisées par les productrices et producteurs permettent de débuter les récoltes plus tôt, à temps pour le début de l'été?! Leur arrivée sur les étals annonce une saison généreuse de petits fruits sur les 350 fermes de la Montérégie à la Gaspésie, en passant par le Saguenay et toutes les régions du Québec. Les champs sont particulièrement beaux cette année et les plants, bien garnis, promettent une belle production de juin à octobre. Les fraises hâtives sont donc maintenant disponibles dans la région de Montréal et d'ici la semaine prochaine, dans la région de Québec.

Photos officielles à télécharger

Les récoltes de fraises et framboises d'été

Les premières récoltes de fraises ont débuté dans plusieurs régions du Québec : Montérégie, Laurentides, Lanaudière, etc. Chaque semaine, à partir de maintenant, de nouveaux champs rougiront et les producteurs seront tous en mode récolte à la fin juin. Les récoltes de framboises débuteront dans la première semaine de juillet autour de Montréal et s'étendront sur toute la province par la suite.

L'autocueillette sur les fermes cet été

Pour cueillir vous-mêmes vos fruits, ne manquez pas la saison d'autocueillette qui ouvrira aux alentours du 24 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante dans la région de Québec. Il est toujours recommandé de consulter les heures d'ouverture et d'appeler avant de se déplacer. Le répertoire provincial des fermes offrant l'autocueillette est disponible sur le site lesfraichesduquebec.com.

Festifraîches : pour fêter les fraises et framboises d'automne

La deuxième grande vague de fraises et framboises locales débute au mois d'août grâce à l'utilisation de nouvelles variétés et techniques de production. Cette saison, cette deuxième vague de fraises et framboises sera mise à l'honneur grâce à un tout nouvel événement : Festifraîches, présenté par Aliments du Québec. Les festivités se tiendront sur 10 fermes les 12, 13 et 14 août. Chaque ferme organisera plusieurs activités familiales et tiendra un mini-marché public éphémère. Une panoplie d'activités seront offertes aux familles et aux foodies. Plus de détails à venir sur ce grand party de fraises et framboises?!

Petits fruits, grands plaisirs !

Vous les trouverez rouges, délicieuses et surtout fraîchement d'ici, dans les épiceries, les kiosques à la ferme et les marchés publics très bientôt. Choisir des fraises et framboises d'ici, c'est choisir la fraîcheur de nos produits en saison, cultivés par les gens de chez nous.

Les Fraîches du Québec aime Recettes d'ici

Les petits fruits d'ici accompagnent parfaitement les produits laitiers et la plateforme Recettes d'ici vous propose des recettes inspirantes à essayer cet été. Il n'y a pas plus estival et festif qu'une tarte aux fraises ou une coupe de petits fruits frais nappés de crème?!

Bonne saison 2022?!

Recettes d'ici est une plateforme de recettes délicieuses et colorées dans laquelle vous retrouverez la thématique Les Fraîches contenant 35 recettes faites à partir de fraises et framboises ainsi que nombreuses autres découvertes culinaires. Les Fraîches du Québec offre un espace privilégié sur le panier d'un litre de fraises à Recettes d'ici : une collaboration basée sur une complicité naturelle et délectable.

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 350 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits. Pour trouver une ferme près de chez vous, visitez https://fraisesetframboisesduquebec.com/.

SOURCE Les Fraîches du Québec

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :