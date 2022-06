RIDDLE&CODE forge un partenariat avec Influx Technology pour développer sa stack Drive&Stake de nouvelle génération





RIDDLE&CODE s'associe à Influx Technology LTD pour développer sa stack Drive&Stake de nouvelle génération. Cette collaboration met l'accent sur l'évolution ultérieure du matériel Drive&Stake pour transformer les véhicules en agents autonomes dans une nouvelle ère de mobilité.

RIDDLE&CODE et Influx Technology collaborent pour bâtir une chaîne de compilation puissante et flexible destinée aux concepteurs et fabricants d'équipements d'origine (segment OEM) du secteur des véhicules automobiles autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES). L'objectif est de réaliser un prototype de solutions peer-to-peer (P2P) basées sur la Blockchain.

Forte de trois décennies d'expérience et d'expertise dans le développement de systèmes business-to-business (B2B) automobiles intégrés et d'un important protocole de communication embarqué, Influx Technology aidera RIDDLE&CODE à créer le matériel Drive&Stake de nouvelle génération.

"L'objectif est de fabriquer une chaîne de compilation permettant de réduire la complexité et de simplifier l'expérimentation, pour mettre davantage l'accent sur les modèles commerciaux à valeur ajoutée, tout en garantissant la sûreté et la sécurité du véhicule," affirme Steve Ratheram, ingénieur principal R&D | Systèmes automobiles embarqués chez RIDDLE&CODE.

"En combinant l'expérience d'Influx dans l'industrie automobile et la vision industrielle Web3.0 de RIDDLE&CODE," déclare Minh Cao, directeur de la Mobilité chez RIDDLE&CODE, "le consortium conçoit un matériel de calibre industriel connecté à une infrastructure de registres distribués (DLT) de calibre bancaire qui transforme, en définitive, n'importe quel véhicule en un agent économique autonome et son conducteur en un entrepreneur axé sur les données," a-t-il ajouté.

A propos du consortium Drive&Stake

Le consortium Drive&Stake continue d'atteindre son objectif consistant à créer des technologies décentralisées et sécurisées, axées sur la technologie Blockchain et la cryptographie. La stack D&S comprend du matériel de référence qui connecte les données des systèmes intégrés des véhicules à un système sécurisé de gestion exchange-to-exchange (E2E) basé sur les données et les jetons.

Outre le nouveau matériel, le consortium Drive&Stake aboutira aux changements suivants:

Le développement de nouvelles économies de données et sources de revenus du cycle de vie des véhicules

La création de l'origine écurisée des données de confiance

Le développement de modèles commerciaux collaboratifs et décentralisés axés sur les données

Le partage de données et d'informations pertinentes entre concurrents sans révéler les secrets industriels

Tirer parti d'une croissance du réseau grâce à un modèle commercial d'économie basée sur des jetons, qui gouverne et élargit le réseau via des mesures incitatives

Faciliter l'accès à la pile technologique backend requise pour permettre le déploiement de l'ensemble des processus commerciaux présents sur la plateforme, en conformité à la réglementation

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE est le chef de file européen des solutions d'interface blockchain. La société développe des piles informatiques et logicielles qui allient la sécurité des cartes intelligentes à la blockchain et à l'internet des objets (IdO). Au côté de ses clients et partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent Daimler Mobility, BMW, Wien Energie et le leader néerlandais du courtage crypto LiteBit, RIDDLE&CODE propose de nouveaux modèles commerciaux aux secteurs de la fintech, de l'énergie, de la mobilité et des matériaux.

Pour en savoir plus: www.riddleandcode.com

A propos d'Influx Technology

INFLUX TECHNOLOGY est la référence mondiale en matière d'enregistrement des données du bus CAN du véhicule. La société fournit des solutions d'ingénierie novatrices. Nos équipes mondiales se consacrent à concevoir des solutions modulaires, flexibles et d'utilisation intuitive, fabriquées selon des normes élevées avec un soutien via des services après-vente de qualité.

Pour en savoir plus: www.influxtechnology.com

