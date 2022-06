BGI publie les premiers atlas panoramiques de la vie





Des scientifiques internationaux dirigés par la société chinoise BGI?Research ont publié le 4 mai les premiers atlas spatiaux panoramiques de la vie au monde, examinant la dynamique cellulaire d'organismes à différents stades de développement et fournissant de nouvelles informations potentiellement importantes pour le traitement des maladies, le développement et le vieillissement, ainsi qu'une meilleure compréhension de l'évolution biologique.

Dans une série d'études publiées dans les revues Cell Press, des membres du Spatio-Temporal Omics Consortium (STOC), un consortium scientifique international, ont utilisé la technologie transcriptomique à résolution spatiale, Stereo-seq, développée par BGI, pour produire des cartes cellulaires spatio-temporelles de souris, Drosophila, du poisson zèbre et de la plante Arabidopsis (arabette de Thalius).

Les articles démontrent comment Stereo-seq a réalisé une percée majeure dans la résolution spatiale et le champ de vision panoramique, permettant l'analyse de la distribution et du placement des molécules et des cellules in situ, et au fil du temps.

Plus de 80 scientifiques de grandes universités dans 16 pays ont jusqu'à présent collaboré dans le cadre de la focalisation du STOC sur l'utilisation de technologies omiques de résolution cellulaire et spatiale pour cartographier et comprendre la vie.

La technologie transcriptomique spatiale résout les problèmes antérieurs d'identification des caractéristiques de cellules individuelles dans un tissu biologique. Elle s'appuie sur les progrès du séquençage unicellulaire, l'élevant au niveau supérieur en permettant aux scientifiques de suivre l'emplacement précis d'une cellule et la façon dont elle interagit avec les cellules voisines.

Les scientifiques ont utilisé Stereo-seq pour examiner le développement embryonnaire précoce des souris, en particulier de 9,5 à 16,5 jours, période pendant laquelle ce développement se déroule à un rythme rapide. Stereo-seq a généré le Mouse Organogenesis Spatiotemporal Transcriptomic Atlas (MOSTA), qui cartographie avec une résolution unicellulaire et une sensibilité élevée la cinétique et la directionalité de la variation transcriptionnelle au cours de l'organogenèse chez la souris.

« Stereo-seq constitue une percée transformationnelle dans la technologie de transcriptomique spatiale, c'est aussi la technologie la plus puissante dans ce domaine des sciences de la vie aujourd'hui », a déclaré le Dr Liu Longqi de BGI?Research, l'un des auteurs correspondants des articles. « Nous avons maintenant une technologie permettant de cartographier un atlas panoramique de chaque cellule d'un organisme, selon leurs profils biomoléculaires individuels, dans l'espace et dans le temps.

« L'utilisation fructueuse de notre technologie Stereo-seq pour le développement a des implications importantes pour l'avenir de la recherche génomique sur les maladies humaines », a déclaré le co-auteur correspondant, le Dr Xu Xun, directeur de BGI?Research. « Démontrer que cette technologie peut identifier certaines cellules qui indiquent une future maladie sera essentiel pour le dépistage et le traitement d'un certain nombre de pathologies. »

