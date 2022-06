Intertek reçoit la certification Tick-Mark de premier plan dans l'industrie pour le système de climatisation V8 de Midea





La certification dénote une fiabilité arbitraire de la topologie, un fonctionnement stable à très haute température et une efficacité énergétique très élevée

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Intertek (ou le « Groupe »), un chef de file mondial de l'assurance qualité totale, a décerné trois certificats Tick-Mark au système de climatisation à débit de réfrigérant variable V8 de Midea (« DRV V8 »), à la suite de la cérémonie de lancement mondial du produit à Dubaï.

La certification Tick-Mark est le principal programme indépendant et impartial de vérification de la performance des produits et de réclamation d'Intertek. Le programme assure une vérification indépendante de la qualité, de la sécurité, de la performance, de la fonction, de la responsabilité sociale et de la fiabilité des produits, ce qui donne aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants un point de différenciation sur le marché et offre aux consommateurs une tranquillité d'esprit au sujet de leurs achats de produits.

Lors de la cérémonie de lancement, Intertek a décerné trois certificats Tick-Mark au système DRV V8, portant sur la fiabilité de la topologie gratuite, le fonctionnement stable à très haute température et l'efficacité énergétique très élevée. Toutes ces catégories ont fait l'objet d'une vérification professionnelle de conformité aux exigences de certification.

Sunny Rai, président d'Intertek Electrical and Connected World, a déclaré : « Intertek a travaillé en étroite collaboration avec Midea pendant de nombreuses années et s'est engagée à fournir des services de test et de certification de haute qualité et de pointe, en participant à son développement rapide dans le domaine de la réfrigération. À l'avenir, nous continuerons de tirer parti de nos solutions d'assurance qualité, de test, d'inspection et de certification de pointe, de nos capacités professionnelles et de notre vaste expérience de service mondial dans l'industrie de CVAC afin d'améliorer notre partenariat avec Midea, en travaillant en étroite collaboration pour favoriser l'amélioration des produits et l'innovation dans l'industrie. »

La certification Tick-Mark pour une topologie arbitraire de haute fiabilité :

Le système DRV V8 de Midea a été un pionnier dans la réalisation d'un fil non polaire à deux coeurs de 0,75 mm2 d'une très longue distance de 2 000 m et d'une solide communication anti-interférence et haute fiabilité de 150 noeuds sous le réseau de communication DRV.

La certification Tick-Mark pour un fonctionnement stable à très haute température :

Le système DRV V8 de Midea adopte un nouveau système de gestion thermique du boîtier de commande électrique fermé et un puissant système de conversion de fréquence en courant continu intégrale pour les caractéristiques climatiques de température et d'humidité élevées.

La certification Tick-Mark pour une efficacité énergétique très élevée :

L'efficacité énergétique du système DRV V8 de Midea est mesurée dans les conditions extérieures de 46/24 °C T3. Elle est de 40 % supérieure à l'efficacité énergétique minimale permise dans les Émirats arabes unis.

Intertek a également mené une évaluation exhaustive du DRV V8 sur la résistance aux typhons, aux séismes, à la corrosion et sur la qualité de l'air intérieur. Les résultats figuraient également parmi les meilleurs de l'industrie, ce qui a permis à Midea d'obtenir une certification Tick-Mark distincte pour ces paramètres.

À propos de Midea Building Technologies

La division Midea Building Technologies est l'un des cinq principaux secteurs d'activité du groupe Midea. Elle se concentre sur la construction de produits, de services et d'industries connexes, fondée sur une plateforme numérique intelligente, et sur l'utilisation de l'équipement et des installations de construction, de la technologie numérique et de l'aménagement écologique industriel, afin d'ouvrir le « flux de circulation », le « flux d'information », le « flux de sensation » et le « flux d'énergie » du système de construction. Elle autonomise l'industrie du bâtiment par la technologie intelligente.

À propos d'Intertek

Intertek est un chef de file de l'industrie avec plus de 44 000 employés répartis dans 1 000 emplacements dans plus de 100 pays. Elle offre une expertise assurance de la qualité totale en tout temps, grâce à leurs processus gagnants et à leur culture axée sur le client.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831348/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828597/image_2.jpg

