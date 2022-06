Bitget nomme Gracy Chen au poste de directrice générale





SINGAPOUR, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, leader mondial des marchés dérivés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gracy Chen au poste de directrice générale, qui dirigera les stratégies de croissance de Bitget alors que la plateforme accélère son plan d'expansion mondiale. Elle rehaussera également la voix et la présence de Bitget dans l'écosystème cryptographique plus large et aidera la marque à s'épanouir davantage sous sa direction.

Avec une présence dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget s'est développé à un rythme sans précédent. Plus tôt cette année, Bitget a annoncé que son volume d'échanges de produits dérivés avait atteint le chiffre record de 8,69 milliards de dollars, soit une croissance de 300 % par rapport à l'année précédente.

Commentant la nomination de Chen, chef de la direction de Bitget, Sandra Lou a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir une professionnelle chevronnée comme Gracy pour se joindre à nous, et nous avons hâte de tirer parti de son expertise dans le domaine pour renforcer davantage nos stratégies de croissance à l'échelle des marchés internationaux. »

Après avoir été témoin de l'énorme croissance de Bitget depuis son lancement en 2018, et plus récemment classé parmi les cinq premiers mondiaux par CoinMarketCap et CoinGecko pour le trading de dérivés par volume, Chen a été inspiré pour rejoindre l'industrie Fin-tech et consacrer toute son attention à l'espace cryptographique. Chen rejoint Bitget après avoir occupé des postes de direction chez XRSPACE, une société de technologie VR basée à Taipei. Gracy a supervisé et dirigé les fonctions de marketing et de développement des affaires, ainsi que le gouvernement et les relations publiques dans la région.

« C'est une période passionnante pour rejoindre une plate-forme cryptographique qui mène la croissance dans le commerce mondial de produits dérivés. J'ai toujours été un investisseur avide dans crypto et les entreprises connexes. Je suis ravi de rejoindre une organisation remplie d'individus motivés et intelligents, et de guider Bitget à cartographier des croissances encore plus élevées comme le portail qui transcende Web2 et Web3, reliant CeFi et DeFi, résultant en un pont expansif vers le vaste réseau de crypto." dit, Gracy Chen.

Chen a été nommé Global Shaper par le Forum économique mondial en 2015. Diplômé de l'Université nationale de Singapour, Chen poursuivra également un MBA au Massachusetts Institute of Technology.

À propos de Bitget

Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée en 2021 avec un effectif de 500 personnes réparties dans plus de 20 pays.

Pour les questions relatives aux médias, veuillez contacter :

[email protected]

[email protected]

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 00:47 et diffusé par :