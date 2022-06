Dalberg renforce ses capacités d'innovation grâce à l'acquisition de Ravel Innovation





NEW YORK, 2 er juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, il faut stimuler considérablement la capacité d'innovation. Même si les actifs sous gestion (ASG) des investisseurs axés sur l'impact sont passés de 500 à 700 milliards de dollars américains au cours des deux dernières années, l'infrastructure de soutien pour les solutions d'investissement a pris du retard. Les programmes d'innovation qui offrent une formation et des plans structurés sont un moyen précieux de stimuler et de soutenir les entreprises à impact qui peuvent se développer à grande échelle. Cependant, bon nombre d'entre elles n'ont pas accès à des services-conseils qui peuvent les aider à surmonter la complexité des défis sociaux. Pour aider à combler ces besoins, Dalberg , un groupe de conseil leader spécialisé en impact social a acquis https://www.ravelinnovation.com/ Ravel Innovation , une entreprise basée à Singapour qui conçoit, construit et gère un écosystème de communautés d'innovation et de programmes d'innovation d'entreprise, afin d'aider les clients à élargir et à renforcer leur impact à l'échelle mondiale. Cette nouvelle offre combinera l'expertise des deux organisations et renforcera les capacités de Dalberg à aider les gouvernements, les ONG, les sociétés progressistes et les bailleurs de fonds à stimuler l'innovation pour atteindre les objectifs de développement durable.

Grâce à cette acquisition de Ravel, les équipes seront en mesure d'aider les clients dans l'ensemble du spectre de l'innovation, notamment pour créer et exécuter des incubateurs/accélérateurs internes ; exécuter des processus d'innovation pour des énoncés de problèmes spécifiques ; aider les jeunes entreprises sociales à se développer efficacement ; bâtir des plateformes d'innovation et, de manière plus générale, aider les investissements dans l'innovation à avoir un impact social plus important.

« Nous pensons qu'il est extrêmement utile d'apporter l'expertise de Ravel à nos clients qui cherchent à dénicher et à mettre à l'échelle des idées innovantes pour relever les défis les plus urgents en matière de développement. L'acquisition nous permet d'interagir de manière significative avec les preneurs de risques qui cherchent à s'atteler véritablement aux défis d'aujourd'hui et de demain. Il est important de noter que les deux organisations partagent une philosophie commune consistant à maintenir l'impact social au centre des énoncés de problèmes que nous prenons en charge », a déclaré Gaurav Gupta, associé et directeur régional pour l'Asie, Dalberg Advisors.

« Au cours des 10 dernières années, depuis que j'ai lancé Impact Hub Singapore en 2012, j'ai vu comment la citoyenneté sociale et environnementale a évolué parmi nos entreprises et nos clients gouvernementaux ; d'une réflexion après coup à une croyance fondamentale, de la maximisation de la valeur actionnariale à tout prix à l'optimisation de la responsabilité totale des parties prenantes. En tant que premier partenaire de Google for Startups en Asie du Sud-Est, notre communauté compte aujourd'hui plus de 28 000 innovateurs. Je suis plus que ravi que Ravel rejoigne la famille mondiale Dalberg et puisse étendre nos services et notre impact à un public encore plus large », a déclaré Grace Sai, fondatrice et directrice de Ravel Innovation.

Avec cette acquisition, Dalberg vise à intégrer les capacités et les réseaux d'innovation de Ravel dans son expertise de conseil à l'échelle mondiale, sectorielle et régionale. Ravel est devenu membre de Dalberg en mai 2022 et ses services seront offerts aux clients de Dalberg par l'intermédiaire des bureaux de Dalberg dans le monde entier.

À propos de Dalberg

Dalberg est un groupe de conseil leader spécialisé en impact social qui rassemble le conseil en stratégie, la réflexion conceptuelle, l'analyse des mégadonnées et la recherche pour relever des défis sociaux et environnementaux complexes. Il travaille en collaboration avec les communautés, les institutions, les gouvernements et les entreprises pour développer des solutions qui créent un impact à grande échelle.

À propos de Ravel

Fondé en 2012, Ravel Innovation construit, conçoit et gère un écosystème sans cesse croissant d'espaces, de communautés et de programmes d'innovation d'entreprise. Ayant travaillé avec plus de 100 organisations, il combine la psychologie organisationnelle, les méthodologies axées sur les startups et un réseau inégalé de talents, de technologies et d'experts mondiaux pour créer un impact réel sur leurs clients, qui, à leur tour, changent le monde. C'était aussi le premier partenaire de Google for Startups en Asie du Sud-Est.

