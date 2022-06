LIU LISI PARIS:Le style parisien des années 20 sur le tapis rouge du 75ème Festival de Cannes





Le 75ème Festival de Cannes s'est déroulé sur la Côte d'Azur dans le sud de la France. En tant que l'un des trois plus grands festivals de cinéma au monde, la mode n'a jamais manqué sur le tapis rouge cannois. Cette année, la productrice et réalisatrice franco-chinois Xin Wang est apparue dans le style parisien des années 20, portant la couture de LIU LISI PARIS avec un bijou conçu conjointement par Velum Vendôme et Robert Wan.

Robes en mousseline de soie, diadèmes luxueux avec perles. Le monde de la mode parisienne des années folles était fasciné par de mystérieux éléments orientaux, rêvant de l'âge d'or de la mode parisienne, il y a cent ans. On ne peut s'empêcher de penser au roman "La Broche Bleue" de la comtesse et écrivaine allemande Caroline von Krockow, l'auteur ayant un sentiment unique du Paris des années 1920. Une femme portant un diadème rétro dans une robe blanche sur la couverture du livre a été une source d'inspiration pour la création et a sympathisé avec le concept de design cohérent de Lisi Liu basé sur les classiques parisiens. Le design de la couture parisienne, LIU LISI PARIS, est basé sur les classiques parisiens des années 1920, combinés avec les éléments naturels que le créateur lui-même aime. En utilisant le haut en mousseline de soie italienne, agrémentée de cristaux Swarovski cousus à la main, le design est élégant sans perdre de détails. S'inspirant du Paris des années 1920, la maison parisienne exclusive a intégré des éléments de mosaïque dans l'art arabe, avec des plumes, des diamants et des pierres précieuses complétant parfaitement les perles de Tahiti exceptionnelles de Robert Wan, l'empereur des perles noires. Un dégradé d'or à gris-vert, qui mettait en valeur les couleurs du drapé de la robe blanche en soie et cristal LIU LISI PARIS Couture, était spécialement adapté aux bijoux Velum Vendôme. En faisant confiance a Velum Vendôme, l'Empereur de la perle noire a permis à la créatrice Souraya Adhari d'apporter à sa pièce unique le sceau de l'éternité et du prestige mêlés à la nostalgie des Années Folles et des arts d'Orient. Cette année encore, la productrice et réalisatrice franco-chinois Xin Wang était invitée sur le tapis rouge du Festival de Cannes. L'année dernière, elle a participé au drame à succès Netflix "Lupin" et sera bientôt à l'affiche de "Salade grecque", réalisé par le célèbre réalisateur français Cédric Klapisch. Parallèlement, elle prépare elle-même plusieurs nouveaux films. Elle a également été invitée sur le tapis rouge par Pascal Rogard, le président de la SACD. Indépendante, sûre d'elle, belle et élégante, elle était la femme idéale pour démontrer l'ensemble du concept de design.

