L'ULTIME, UNE PIÈCE UNIQUE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE, DÉPASSE 1,2 MILLION DE DOLLARS AUX ENCHÈRES DE HEFFEL





OTTAWA (Ontario), le 2er juin 2022 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne est ravie que The Ultimate, une pièce unique en son genre d'un kilo de platine pur, ornée de centaines de diamants roses de la célèbre mine d'Argyle, se soit vendue 1 261 250 $ CA (y compris la prime à l'acheteur), après que des offres échauffées ont été échangées lors d'une vente aux enchères en direct menée par Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel (Heffel). Ce prix dépasse les estimations avant la vente de 700 000 $ à 900 000 $ CA. Ce chef-d'oeuvre unique d'art numismatique a été vendu à un soumissionnaire anonyme le 31 mai 2022 et a établi un nouveau record pour une pièce de monnaie offerte aux enchères au Canada. Heffel et la Monnaie finaliseront la transaction d'achat et les formalités au cours des prochains jours.

« L'Ultimate est la plus haute expression de l'innovation, des compétences et du savoir-faire des gens qui continuent de faire de la Monnaie royale canadienne un leader mondial dans l'art et la science de la fabrication de pièces de monnaie, a déclaré Marie Lemay, présidente-directrice générale de la Monnaie royale canadienne.

« Ce fut une occasion incroyable pour Heffel de travailler avec la Monnaie et de contribuer à l'histoire avec la vente de The Ultimate », a déclaré David Heffel, président de Heffel Fine Art Auction House. « Ce chef-d'oeuvre unique en son genre est une oeuvre d'art du plus haut calibre et ce fut un honneur de la placer dans une collection exceptionnelle. Nous avons hâte de suivre son parcours historique pendant des décennies. »

L'Ultimate est la pièce maîtresse de la toute nouvelle collection Opulence de la Monnaie royale canadienne. Il s'agit également de la toute première pièce d'un kilo en platine pur à 99,95 %. Polie à la perfection, la pièce Summum arbore un revers conçu par l'artiste canadien Derek Wicks qui donne vie à la beauté des fleurs de cerisier sur une toile de 101,6 mm. Au total, 462 diamants roses de grade fantaisie vif (6,5 ct) de la mine Argyle ont été sertis à la main dans un ornement plaqué d'or rose et moulé dans le platine, confectionné par Beverly Hills Jewellers.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la frappe et de la distribution des pièces de circulation du Canada. Elle est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, offrant une vaste gamme de produits de monnayage spécialisés de haute qualité et de services connexes à l'échelle internationale. Pour plus d'informations sur la Monnaie royale, ses produits et ses services, consultez le site www.mint.ca . Suivez la Monnaie royale sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos de la Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a permis à des collectionneurs passionnés du monde entier d'acquérir des oeuvres d'art exceptionnelles, dont les ventes ont totalisé trois quarts de milliard de dollars. Avec des bureaux à Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa et Calgary, la Maison Heffel dispose de l'équipe la plus expérimentée de spécialistes des beaux-arts au Canada, et offre un service à la clientèle de qualité supérieure aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

