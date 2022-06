Un appel à faire un premier don de sang - 1 400 nouveaux donneurs de sang recherchés en juin





MONTREAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de maintenir une réserve de produits sanguins adéquate et suffisante pour l'été à venir, Héma-Québec lance le Défi 3 fois 1. L'idée? Faire un 1er don de sang entre le 1er juin et le 1er juillet. Les personnes qui ont déjà songé à faire un don de sang et sont aptes à le faire, sont tout particulièrement visées par cet appel. Quand on sait qu'un seul don de sang permet d'obtenir 3 produits sanguins différents qui peuvent être transfusés à autant de personnes, on réalise la portée et l'importance de donner du sang.

Depuis avril dernier, Héma-Québec enregistre une baisse d'achalandage, autant dans les collectes mobiles que dans les Centres de donneurs de sang et de plasma. Au cours de la même période, un nombre record d'annulations de rendez-vous a également été observé, principalement en raison de la plus récente vague pandémique.

L'arrivée des vacances estivales, combinée au fait que le nombre de nouveaux donneurs de sang a significativement diminué pendant la pandémie, sont autant de raisons qui incitent Héma-Québec à lancer cet appel. La réponse des Québécois permettra aux personnes qui ont besoin de produits sanguins pour recouvrer la santé d'en bénéficier tout au long de l'été. Pour y parvenir, 1 400 dons de plus sont nécessaires.

Pour prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte, il suffit de créer ou de consulter son profil au jedonne.hema-quebec.qc.ca/ et d'y réserver une plage horaire, ou alors de contacter le 1 800 343-7264 (SANG). Les personnes qui croiseront un site de collecte ou un centre de donneurs et qui auraient le temps de faire un don sont également invitées à se présenter sur place et à vérifier si nos équipes sont en mesure de les accueillir.

Des questions à propos du don de sang? Il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

Chaque geste peut faire, et fera la différence. Rappelons que la Semaine nationale du don de sang se tient du 13 au 19 juin.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 400 employés, près de 255 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

