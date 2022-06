Nouvelles informations concernant l'intrusion informatique - Les données d'un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants auraient pu être exfiltrées, et ce, pour une durée limitée





LAVAL, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Suivant l'investigation menée par la firme KPMG et par les experts en cybersécurité, soit le Centre opérationnel de cyberdéfense du gouvernement du Québec, l'Équipe Bouclier de la Fédération des cégeps et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, de nouvelles informations nous laissent croire que certaines données auraient pu faire l'objet d'exfiltration, et ce, pour une période limitée dans le temps.

« Nous avons poursuivi activement l'analyse avec les experts et, à ce jour, il appert que des données touchant certains étudiants semblent avoir été exfiltrées » indique la direction du Collège en précisant que l'enquête est toujours en cours.

Une protection pour sa population étudiante

« Nous tenions à communiquer rapidement que les étudiantes et les étudiants dont les données auraient été exfiltrées, se verront offrir également, sans frais, une couverture de surveillance de dossier de crédit », ajoute la direction du Collège.

Le Collège initiera dans les prochaines heures les démarches visant à activer la couverture pour les personnes potentiellement touchées. Ils recevront une communication à cet effet.

Des mesures d'aide offertes

Soucieux des impacts que pourrait engendrer cette situation, le Collège met à la disposition des étudiantes et des étudiants un service d'aide psychosociale par le biais de l'équipe du Service d'aide à l'apprentissage (SAA). Il est possible de prendre rendez-vous en écrivant à [email protected]

Foire aux questions

De plus, le Collège a développé une application Questions-réponses ainsi qu'une adresse courriel dédiée afin de répondre aux préoccupations de sa communauté. Pour toute question relative à cette situation, il est possible d'écrire à [email protected].

La session est terminée et les cours d'été ont débuté comme prévu

La période d'évaluation, prévue en mai, a eu lieu malgré les inconvénients liés à l'absence de réseau internet. De plus, la session d'été a débuté hier le 31 mai, comme prévu au calendrier scolaire. La direction du Collège tient à remercier les membres de son personnel ainsi que ses partenaires pour tous les efforts déployés visant à atténuer les impacts de cette situation auprès de la population étudiante.

En terminant, rappelons que dans la mesure où nous devrions conclure que d'autres personnes auraient pu être touchées par cette situation, celles-ci seront avisées promptement.

