Avis aux médias - Le ministre Sajjan prendra la parole au TrueNorth Business Development Forum

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), prendra la parole au TrueNorth Business Development Forum. Il présentera sa vision...

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera une aide financière visant à améliorer l'infrastructure communautaire à...