Avis aux médias : Vernissage de l'exposition L'exode oublié - Un refuge au Canada





GATINEAU, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et Sephardi Voices invitent les médias au vernissage de l'exposition L'exode oublié - Un refuge au Canada. Celle-ci présente des portraits de la dernière génération de Juifs séfarades et mizrahim nés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Iran, avant qu'un million d'entre eux ne fuient les persécutions au milieu du 20e siècle. L'exposition tiendra l'affiche dans l'édifice de Bibliothèque et Archives Canada au 395, rue Wellington à Ottawa. Elle sera ouverte au public du 3 au 30 juin 2022.

Cette soirée souligne aussi l'acquisition de la collection canadienne de Victor et Edna Mashaal. L'honorable Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada, y sera le conférencier principal.

Date : Jeudi 2 juin 2022 Heure : De 18 h à 20 h (heure de l'Est) Lieu : Rez-de-chaussée de Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Le port du masque est obligatoire.

Liens connexes

Archives numériques de Sephardi Voices (en anglais et en hébreu seulement)

La collection canadienne de Victor et Edna Mashaal (en anglais et en hébreu seulement)

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise de nos fils RSS, de nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et Flickr, de notre blogue et de nos balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 18:51 et diffusé par :