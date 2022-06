ZeroKey dévoile Quantum RTLStm, une technologie de localisation 3D de très haute précision, à la Foire d'Hanovre 2022





ZeroKey dévoile aujourd'hui sa technologie de deuxième génération, baptisée Quantum RTLStm, le système de localisation 3D en temps réel et à grande échelle (RTLS) le plus précis au monde. Cette technologie permet une visibilité opérationnelle inédite pour la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et logistique et les flux de travail humains afin de stimuler l'optimisation et l'intégration en temps réel des processus sur l'ensemble des organisations. Quantum RTLStm fournit une numérisation très précise de la localisation des actifs pour un contrôle en circuit fermé des flux hautement dynamiques, un suivi en temps réel des processus humains, l'analyse des processus, et un jumelage numérique haute fidélité.

Afin de générer une prise de décisions axée sur les données, les entreprises doivent être en mesure d'extraire des informations exploitables à partir des données qu'elles collectent, et c'est précisément dans ce domaine que la technologie de ZeroKey excelle. La véritable valeur d'un actif connecté est révélée grâce à la technologie de localisation Quantum RTLStm, qui permet à une organisation de prendre des décisions plus éclairées et rapides. Par la numérisation de l'heure et de l'emplacement, ZeroKey fournit le plus haut niveau de précision et d'analyse exploitable par le biais de sa plateforme d'intelligence spatiale, procurant ainsi à ses clients une veille opérationnelle en 4D capable de tenir toutes les promesses de l'Industrie 4.0.

"La très haute précision de Quantum RTLS permet aux entreprises de résoudre des problèmes pour lesquels aucune solution n'avait été trouvée auparavant dans les environnements industriels", déclare Matthew Lowe, PDG et cofondateur de ZeroKey. "L'efficience de production et la visibilité opérationnelle sont augmentées de manière exponentielle lorsque les opérations sont numérisées en 4D avec une précision millimétrique. Notre technologie assure une optimisation des processus et un contrôle qualité encore jamais vus, permettant ainsi aux entreprises de maximiser leur rendement tout en réduisant les erreurs coûteuses."

Fonctionnalités et avantages de Quantum RTLStm:

Précision millimétrique

Suivi 3D en temps réel

Visibilité opérationnelle depuis une plateforme accessible à l'échelle mondiale

Analytique et numérisation inégalées des processus physiques

Évolutivité multi-étage/multi-salle/multi-bâtiment à zone élargie

Déploiements rapides avec technologie autocalibrante brevetée

Intégration simple aux plateformes tierces via une API ouverte

Quantum RTLStm sera disponible le 30 juin 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.zerokey.com/products/quantum-rtls.

À propos de ZeroKey: La solution brevetée de ZeroKey, Quantum RTLStm, est la seule technologie RTLS au monde à zone élargie, 3D et à échelle millimétrique qui comble le fossé entre l'IdO industriel et les usines, entrepôts et environnements industriels au niveau mondial, notamment de six des plus grands OEM automobiles. Optimisée par ultrasons, Quantum RTLStm fournit une performance et une fiabilité élevées, quelle que soit l'échelle, avec une simplicité et une souplesse inégalées. Grâce à un éventail de balises traçables fonctionnant avec des applications variées, la technologie ZeroKey suit les actifs, processus, biens et informations personnelles critiques avec une résolution sans précédent. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.zerokey.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

