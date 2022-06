Un avenir PROSPÈRE! offre une subvention pouvant atteindre 100 000 $ aux entreprises novatrices





La nouvelle initiative de la SADCN, Un avenir PROSPÈRE!, va aider les entreprises en démarrage et les PME du sud de l'Ontario à accélérer leurs investissements futurs dans le capital d'innovation, autrement dit dans les talents, les technologies et les industries de l'avenir.

Au moyen d'un processus de demande par concours, une subvention de contrepartie non remboursable pouvant atteindre 25 000 $ est mise à la disposition des entreprises en démarrage. Quant aux PME, elles sont admissibles à une subvention maximale de 100 000 $, remboursant 50 pour cent des coûts admissibles et approuvés.

"Nous savons que, tout au long de la chaîne d'innovation dans le sud de l'Ontario, il existe une demande comprimée importante pour des partenariats industriels, comme le programme Un avenir PROSPÈRE!", de déclarer Wendy Curtis, directrice générale de la SADCN. "Il est possible de fournir un financement stratégique sans tarder et de travailler avec l'entrepreneuriat pour créer un nouvel élan économique dans la région."

Notre programme devrait soutenir 145 compagnies dans leur passage vers l'écologisation ou la transformation numérique (notamment, l'état de préparation à la cybersécurité, l'amélioration de la productivité et la résilience opérationnelle) en se concentrant sur des secteurs critiques, particulièrement ceux de la production alimentaire, des fournitures médicales et de la fabrication de produits biologiques.

Les compagnies participantes investissent dans des activités qui visent notamment à assurer la pérennité de leurs activités, à renforcer leur résilience et à se positionner pour connaître une croissance à long terme, tout en faisant la transition vers l'écologisation, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la capacité concurrentielle et en créant des emplois.

"Le sud de l'Ontario est en train de devenir un chef de file mondial dans le domaine des technologies propres", souligne Susan Carmichael, présidente du conseil d'administration de la SADCN. "Notre organisation reconnaît l'importance du virage écologique, de la transformation numérique, de la durabilité et de la résilience, ainsi que du principe d'accélération de l'entreprise axé sur l'innovation. Nous sommes fiers de pouvoir valoriser l'innovation industrielle grâce à cette importante initiative."

Afin de favoriser la diversité et l'inclusion dans l'économie, la SADCN harmonisera le programme Un avenir PROSPÈRE! aux objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion établis par le Défi 50-30 de Femmes et Égalité des genres Canada et aux critères de sélection concurrentiels éclairés par l'analyse ACS+.

Les demandes pour le programme Un avenir PROSPÈRE! sont acceptées à partir du 1 juin 2022 sur une base ouverte et en continu jusqu'à ce que tous les fonds aient été attribués, mais, au plus tard, le 31 décembre 2023. Nous recommandons aux candidats intéressés d'obtenir plus de renseignements et de soumettre une demande à l'adresse ncfdc.ca/thriveforward-fr. D'autres conditions générales sont applicables.

À propos de la SADCN

La SADCN est un organisme spécialisé dans l'innovation écosystémique qui fournit des services financiers, des subventions, des stratégies et des services d'accélération à partir de son siège social à Venture13 à Cobourg, en Ontario. Si vous désirez plus de renseignements, consultez le site Web ncfdc.ca.

