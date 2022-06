Marc Hervieux nommé directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Madame Monique F. Leroux, présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Marc Hervieux à titre de directeur général du Conservatoire.

Artiste ténor, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en 1997, M. Hervieux s'est illustré sur certaines des plus grandes scènes canadiennes et du monde, de Montréal à Paris, en passant par New York, Séoul, Vancouver, Metz, St-Paul/Minneapolis, Malaga, Taïwan et plusieurs autres. Bien connu au Québec, notamment pour sa participation à plusieurs événements musicaux, M. Hervieux oeuvre aussi comme animateur sur les ondes de Radio-Canada à ICI Première, ICI Musique et ICI Musique Classique.

Lauréat de plusieurs prix et bourses dont le prix Diana-Soviero de l'Opéra de Montréal, la bourse de la Fondation Charles-Émile-Gadbois, la bourse Gautier-Létourneau, ainsi que celle de la Fondation Jacqueline-Desmarais durant trois années consécutives, Marc Hervieux a enregistré plus de dix albums, dont trois disques d'or et a reçu trois Félix.

« Le profil de Marc Hervieux lui permettra d'occuper avec succès les fonctions de direction du Conservatoire. C'est une personne d'exception reconnue pour sa vision artistique, son leadership mobilisateur et sa capacité de communiquer et d'inspirer. Je suis convaincue que M. Hervieux saura contribuer à attirer les meilleurs talents et à tisser des liens et des partenariats porteurs. M. Hervieux oeuvrera à faire du Conservatoire un milieu encore plus ouvert, dynamique et accessible », a déclaré Mme Leroux.

Le Conservatoire entre dans une période charnière de son existence. Entre tradition et modernité, l'institution doit poursuivre son développement et son rayonnement, affirmant ainsi son rôle de leader dans l'enseignement de la musique et de l'art dramatique au Québec.

« J'ai été à la fois surpris et honoré lorsqu'on m'a approché pour ce poste. Le Conservatoire a changé ma vie et a fait de moi l'artiste que je suis devenu. Je souhaite maintenant mettre toutes mes connaissances et mon expérience au profit de l'institution afin de continuer à attirer les plus grands talents, et également à donner aux jeunes le goût de la musique et de l'art dramatique », a indiqué M. Hervieux.

Dès son entrée en poste, le 22 août prochain, M. Hervieux pourra compter sur une équipe de gestionnaires dévoués et investis, ainsi que sur des enseignants de très haut niveau. Ensemble, ils travailleront à assurer le rayonnement de l'institution de manière à positionner le Conservatoire comme un lieu de formation unique, offrant un enseignement de la plus grande qualité et se démarquant des autres institutions par son offre distinctive.

Nommé pour une période de cinq années, M. Hervieux contribuera au développement de l'institution par sa grande expérience et son esprit créatif.

Mme Leroux, dont le mandat à titre de présidente du conseil d'administration a été renouvelé pour deux années additionnelles, formera avec le nouveau directeur général, le conseil d'administration et les membres de la direction du Conservatoire, une équipe compétente, engagée et passionnée, assurant ainsi une grande stabilité à l'institution.

Le conseil d'administration du Conservatoire tient à remercier sincèrement M. Jean-François Latour, directeur des études, qui a assuré l'intérim du poste de directeur général avec énormément de rigueur et de dévouement.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois?Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

