MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE MAI 2022





RICHMOND HILL, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 3 974 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une diminution de 31,5 % comparativement à mai 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 22 892 unités, ce qui représente une baisse de 17,5 % par rapport à la même période en 2021.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2022 :

Le CX-9 reçoit la cote « Bon », qui est la cote la plus élevée, lors du nouvel essai de choc latéral de l'IIHS plus rigoureux et se joint au CX-5, qui était le seul VUS compact testé à avoir obtenu la cote « Bon » dans un test récent.

Le tout nouveau CX-50 2023 est en vente pour la première fois au Canada en mai et est offert chez les concessionnaires partout au pays.



Mai Mai Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 444 1 151 -61,4 % 4 554 4 911 -7,3 % MX-5 21 132 -84,1 % 371 640 -42,0 % Voitures de tourisme 465 1 599 -70,9 % 4 925 6 403 -23,1 % CX-3 291 377 -22,8 % 2 557 2 715 -5,8 % CX-30 805 1 168 -31,1 % 3 229 4 724 -31,6 % CX-5 1 629 2 281 -28,6 % 9 819 11 525 -14,8 % CX-50 404 0 0,0 % 404 0 0,0 % CX-9 326 380 -14,2 % 1 588 2 392 -33,6 % MX-30 54 0 0,0 % 370 0 0,0 % Camions légers 3 509 4 206 -16,6 % 17 967 21 356 -15,9 % MAZDA - TOTAL 3 974 5 805 -31,5 % 22 892 27 759 -17,5 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

