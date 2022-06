Première Journée nationale des Municipalités amies des aînés





BROSSARD, QC, le 1e juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, de concert avec Espace MUNI, souhaitent faire un rappel concernant la tenue de la toute première rencontre nationale des Municipalités amies des aînés (MADA) sous le thème «?Des collectivités qui ont à coeur les personnes aînées!?».

Cette rencontre se déroulera le 16 juin prochain à l'Hôtel Estrimont Suites & Spa (44, avenue de l'Auberge, Orford, Québec J1X 6J3), en format comodal et gratuit. Actuellement, il n'y a plus de place en mode présentiel, mais il est toujours possible de s'inscrire en mode virtuel.

La journée nationale MADA s'adresse aux élues et élus municipaux, aux responsables des dossiers aînés, aux fonctionnaires municipaux collaborant à la démarche MADA ainsi qu'aux membres des comités de pilotage et de suivi MADA au sein des municipalités et des municipalités régionales de comté. Sont également conviés à cette rencontre, des représentantes et représentants du réseau de la santé et des services sociaux engagés dans l'offre de programmes destinés aux personnes aînées, les tables régionales de concertation des aînés.

Cette journée permettra de :

Susciter un échange sur les défis du vieillissement de la population au Québec et identifier des solutions et des interventions cohérentes et complémentaires?;

Contribuer au rayonnement de la démarche MADA, d'initiatives innovantes et de pratiques exemplaires afin de faciliter le passage à l'action?;

Informer le milieu municipal sur le rôle qu'il peut jouer dans le développement de projets favorisant le vieillir et vivre ensemble dans la communauté?;

Faciliter les échanges et le réseautage entre les acteurs de la démarche MADA.

Pour s'inscrire, en virtuel, à l'événement, c'est par ici : https://espacemuni.org/evenement/evenement-mada/

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

