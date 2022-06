LANCEMENT DE COVATION BIOMATERIALS : UNE ENTREPRISE QUI OFFRE DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS DE HAUTE PERFORMANCE ET NOVATEURS À GRANDE ÉCHELLE





NEWARK, Delaware, 1er juin 2022 /CNW/ - Covation Biomaterials, une entreprise mondiale de premier plan offrant des solutions biosourcées, a été lancée aujourd'hui en tant qu'entreprise indépendante à la suite de l'acquisition de DuPont Biomaterials par le groupe Huafon.

Combinant fièrement des décennies d'expertise de calibre mondial en sciences et en ingénierie et de nouvelles capacités d'investissement et de fabrication, Covation Biomaterials produit les matériaux de base qui permettent à ses clients d'offrir leurs produits biosourcés haute performance et novateurs à l'échelle mondiale.

« En tant que fournisseur de solutions de matériaux biosourcés, nous sommes une importante porte d'entrée vers une économie plus circulaire. L'établissement de chaînes d'approvisionnement durables commence par des matériaux durables, et nos connaissances scientifiques permettent à nos clients de mettre fin à leur dépendance excessive au pétrole », a déclaré Michael Saltzberg, chef de la direction de Covation Biomaterials.

« En collaborant avec des partenaires avant-gardistes de la chaîne de valeur et différentes marques à l'échelle mondiale, nous continuons de repousser les limites de l'innovation et de la durabilité afin d'offrir des matériaux biosourcés de haute performance à grande échelle. Nous sommes ravis de nous joindre à Huafon Group, une entreprise spécialisée dans les matériaux qui connaît un grand succès et qui est particulièrement bien placée pour élargir la portée de nos produits et nous aider à accélérer l'introduction de nouvelles offres et technologies sur le marché ».

Covation Biomaterials améliore le rendement des produits, protège l'environnement et établit des partenariats pour transposer notre passion en progrès. Ensemble, Covation Biomaterials et ses clients trouvent de nouvelles façons d'utiliser la science et l'ingénierie pour répondre à la demande mondiale croissante pour les matériaux durables, aujourd'hui comme demain. La nouvelle entreprise s'appuie sur une tradition de plusieurs dizaines d'années et une gamme de produits couronnés de succès actuellement offerts sur le marché, notamment :

Sorona ® , un polymère partiellement biosourcé qui répond à l'appel planétaire pour la fabrication de tapis et des tissus provenant de sources durables, établissant un rapprochement entre les enjeux personnels et sociaux à un moment déterminant de notre intendance écologique. Sorona ® est idéal pour la création de vêtements attrayants de haute performance et de tapis doux et durables;

, un polymère partiellement biosourcé qui répond à l'appel planétaire pour la fabrication de tapis et des tissus provenant de sources durables, établissant un rapprochement entre les enjeux personnels et sociaux à un moment déterminant de notre intendance écologique. Sorona est idéal pour la création de vêtements attrayants de haute performance et de tapis doux et durables; Susterra ® , un matériau de base haute performance d'origine entièrement végétale, qui réduit le recours à des composants dérivés du pétrole tout en améliorant les caractéristiques du produit final. Ses applications vont des chaussures et des vêtements de plein air aux revêtements, encres et fluides fonctionnels; et

, un matériau de base haute performance d'origine entièrement végétale, qui réduit le recours à des composants dérivés du pétrole tout en améliorant les caractéristiques du produit final. Ses applications vont des chaussures et des vêtements de plein air aux revêtements, encres et fluides fonctionnels; et Zemea®, un matériau à base de plantes et biodégradable qui aide les marques à atteindre leurs objectifs de durabilité sans compromettre la qualité ou la performance. Offert en différentes formulations, Zemea® répond aux normes exigeantes propres à différents marchés à fort volume, allant des soins d'hygiène personnelle aux soins à domicile, en passant par les produits pharmaceutiques et l'industrie alimentaire.

Covation Biomaterials dispose d'une vaste gamme de solutions intéressantes de matériaux biosourcés qu'elle prévoit de lancer sur le marché.

« Nous admirons depuis longtemps le travail de cette équipe de scientifiques et de concepteurs de matériaux biosourcés qui met au point des matériaux durables de pointe et les distribue à grande échelle », a déclaré Feifeng You, vice-président du groupe Huafon et président du conseil d'administration de Covation.

« L'ajout des matériaux biosourcés de Covation Biomatarials au groupe Huafon permettra d'offrir des matériaux biosourcés à une clientèle internationale encore plus importante et de favoriser la transition du secteur des matériaux vers un avenir durable. Nous sommes ravis de l'avenir brillant qui attend cette entreprise ».

À propos de Covation Biomaterials

Fondée en 2022 à Newark, dans le Delaware, Covation Biomaterials est une entreprise novatrice mondiale de premier plan qui propose un portefeuille de solutions durables et de haute performance. La société s'appuie sur le riche héritage de DuPont en matière d'innovation scientifique révolutionnaire et continue de fournir des solutions novatrices à grande échelle au sein de nombreux secteurs, notamment les vêtements, les tapis, les produits cosmétiques, l'alimentation et l'emballage. Par le biais de gammes de produits comme Sorona®, Susterra® et Zemea®, Covation Biomaterials remplit sa mission consistant à fournir les matériaux de base durables qui permettront à ses clients de proposer des produits biosourcés accessibles à tous.

À propos du groupe Huafon

Le groupe Huafon, une entreprise fondée en 1991 dont le siège social est situé à Ruian, en Chine, innove afin de fournir de nouvelles solutions de matériaux à l'échelle mondiale dans plusieurs industries tout en faisant la promotion du développement durable, de la sécurité, des technologies et de la qualité. Le groupe Huafon est l'un des principaux fabricants de matériaux de polyuréthane (PU) au monde. Il possède un important portefeuille de produits dans les domaines de l'acide adipique, des polyols de polyester, des filaments de spandex, des matériaux en microfibre, du TPUR, des polyamides, etc. En date de 2021, le groupe Huafon compte plus de 14 000 employés et possède plusieurs filiales dans le monde entier dans les secteurs de la chimie, des métaux, de la finance, de la logistique, des technologies de l'information et du commerce.

Covation, Covation Biomaterials, Sorona®, Susterra® et Zemea® sont des marques de commerce de Covation Biomaterials LLC ou de ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus sur Covation Biomaterials, visitez le CovationBio.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Huafon est une marque de commerce de Huafon Group. Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus sur le groupe Huafon, consultez le Huafeng.com.

