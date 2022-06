Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

Mme Julie Gingras est nommée, à compter du 11 juin 2022, sous-ministre du ministère des Finances. Mme Gingras est sous-ministre adjointe à ce ministère.

Ministère de la Langue française

Mme Juliette Champagne est nommée sous-ministre du ministère de la Langue française. Mme Champagne était sous-ministre associée au ministère de la Justice.

Mme Geneviève Lajoie est nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française. Mme Lajoie était secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif.

Mme Dominique-Valérie Malack est nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française. Mme Malack était sous-ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications.

Commission de la capitale nationale du Québec

Mme Marie Claire Ouellet est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Commission des transports du Québec

M. Stéphane Bergevin est nommé de nouveau membre de la Commission des transports du Québec.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

M. Marc Hervieux est nommé, à compter du 22 août 2022, membre du conseil d'administration et directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. M. Hervieux est chanteur, acteur et animateur.

Mme Monique F. Leroux est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Mme Jocelyne Faucher est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de ce conservatoire.

Mme Murielle Laberge est nommée membre indépendante du conseil d'administration de ce même conservatoire.

Commission des partenaires du marché du travail

Mme Anouk Collet et M. Bernard Tremblay sont nommés de nouveau membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Commission de toponymie

Mmes Joanne A. Burgess et Marie Thériault ainsi que MM. Denys Delâge et Jean-Marie Dubois sont nommés de nouveau membres de la Commission de toponymie.

M. Gilles Laporte est nommé membre de cette commission.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

MM. Serge Laverdière et Côme Poulin sont nommés membres de ce conseil.

Coroner

Mmes Josée Bédard, Francine Danais, Marie-Chantal Lafrenière, Denise Mc Maniman, Marie Pinault et Majorie Elisabeth Talbot ainsi que MM. Marc Boudreau, André Cantin, Jean-Pierre Chamberland, Éric Lépine, Ethan Lichtblau, Edgard Nassif, Arnaud Samson, Martin Sanfaçon et John Westerlund sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Hydro-Québec

MM. Sarin Boivin-Picard et Claude Tessier sont nommés membres indépendants du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Mme Marie-Josée Lizotte est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette société.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Liette Brousseau est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

